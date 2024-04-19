Borsa'da Fitch rüzgarı! Bankacılık endeksi yükselişe geçti
Kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, Türkiye paneli düzenleyeceğini açıkladı. Kararın duyurulmasının ardından Borsa İstanbul pozitif tarafa geçti. Bankacılık endeksi ise yüzde 5 yükseldi.
Fitch Ratings 24 Nisan'da Türkiye saati ile 16:30'da düzenleyeceği panelde Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini ve bunun Türk şirket, banka, banka dışı finansal kuruluş ve uluslararası kamu finansmanı sektörleri üzerindeki etkilerini görüşülecek.
Fitch, Türkiye'nin "B" olan kredi notunu 8 Mart'ta "B+"ya yükseltti. Kredi görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e revize etti.
Panelde yer alacak konuşmacıların isimleri şu şekilde:
- Erich Arispe Morales, Kıdemli Direktör, Türkiye Birincil Ülke Analisti
- Lindsey Liddell, Fitch Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Banka Derecelendirmeleri Başkanı
- Ahmet Kılınç, Fitch Ratings Bankalar Direktörü
- Nilay Akyıldız, Uluslararası Kamu Finansmanı Derecelendirmeleri Direktörü
- Levent Topcu, Banka Dışı Finansal Kurumlar Derecelendirmeleri Direktörü
- Paul Lund, Fitch'in EMEA Endüstriyel Derecelendirme Grubu Başkanı
BORSADA FİTCH ETKİSİ
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kaybederek 9431 puandan başladı. Düşüşlerde dün geceki İsrail-İran çatışmasının etkisi de oldu.
Gün içinde negatif tarafta olan Borsa İstanbul, Fitch'in 24 Nisan'da Türkiye toplantısı gerçekleştireceği haberinin ardından pozitif tarafa geçti. Bankacılık endeksindeki artış yüzde 4'ün üzerine yükseldi.