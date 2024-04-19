Borsa'da Fitch rüzgarı! Bankacılık endeksi yükselişe geçti

19 Nisan 2024 17:13 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:35

Fitch Ratings 24 Nisan'da Türkiye saati ile 16:30'da düzenleyeceği panelde Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini ve bunun Türk şirket, banka, banka dışı finansal kuruluş ve uluslararası kamu finansmanı sektörleri üzerindeki etkilerini görüşülecek.

Fitch, Türkiye'nin "B" olan kredi notunu 8 Mart'ta "B+"ya yükseltti. Kredi görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e revize etti.

Panelde yer alacak konuşmacıların isimleri şu şekilde:

Erich Arispe Morales, Kıdemli Direktör, Türkiye Birincil Ülke Analisti

Lindsey Liddell, Fitch Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Banka Derecelendirmeleri Başkanı

Ahmet Kılınç, Fitch Ratings Bankalar Direktörü

Nilay Akyıldız, Uluslararası Kamu Finansmanı Derecelendirmeleri Direktörü

Levent Topcu, Banka Dışı Finansal Kurumlar Derecelendirmeleri Direktörü

Paul Lund, Fitch'in EMEA Endüstriyel Derecelendirme Grubu Başkanı

BORSADA FİTCH ETKİSİ

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kaybederek 9431 puandan başladı. Düşüşlerde dün geceki İsrail-İran çatışmasının etkisi de oldu.

Gün içinde negatif tarafta olan Borsa İstanbul, Fitch'in 24 Nisan'da Türkiye toplantısı gerçekleştireceği haberinin ardından pozitif tarafa geçti. Bankacılık endeksindeki artış yüzde 4'ün üzerine yükseldi.