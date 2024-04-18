Borsada yerli yatırımcı 8 milyonu aştı

18 Nisan 2024 14:44 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:09

TSPB'nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı mart ayına ilişkin "Finansal Piyasa Özet" verileri açıklandı.

YATIRIMCI SAYISI 8 MİLYONU AŞTI

Yatırımcıların pay senedi piyasaların olan ilgilisi mart ve nisan aylarında arttı. Pay senedi piyasaları geçen yılın ekim sonu itibarıyla 8 milyon 556 bine ulaşarak rekor kırdı. Bu yılın ocak ayında ise 7 milyon 267 bine geriledi.

Halka arzların da etkisiyle son iki ayda pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı yaklaşık 950 bin artarak mart sonunda 8 milyon 216 bine çıktı. İlk çeyrekte halka arz olan şirketlere 18,4 milyar liralık fon sağlanırken sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla sermaye piyasalarından 10,7 milyar lira kaynak elde edildi.

TL MEVDUAT AZALDI

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 8,4 artışla 24 trilyon 510 milyar liraya ulaştı.2023 sonunda 8,5 trilyon lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatları ocak-mart döneminde yüzde 3,4 azalarak 8 trilyon 220 milyar liraya geriledi.

Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesabı (DTH) varlıkları ise yıl sonu rakamı olan 5 trilyon 179 milyar liradan mart sonunda yüzde 14,4 artışla 5 trilyon 924 milyar liraya ulaştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ EUROBOND’TA

Yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları da yılın ilk çeyreğinde 2023 sonuna göre yaklaşık yüzde 11 artarak 4 trilyon 535 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek artış, özel sektör eurobond tarafında görüldü.

Bu yılın ilk üç ayında yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları yüzde 38,3 artışla 604 milyar liraya, kamu eurobond varlıkları ise yüzde 13,1 yükselişle 1 trilyon 663 milyar liraya çıktı.

SON BİR YILDA ARTTI

Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları son bir yılda yüzde 194,6 arttı Yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları 2023 yılı sonu rakamı olan 2 trilyon 574 milyar liradan mart sonu itibarıyla 465 milyar liralık artışla 3 trilyon 39 milyar liraya yükseldi. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları yıllık bazda (Mart 2023-Mart 2024) yüzde 135,8 büyüme gösterdi.

Yabancı yatırımcının pay senedi varlıklarına bakıldığında, ilk üç ayda yüzde 23,1 artışla 2023 yıl sonu rakamı olan 1 trilyon 557 milyar liradan 1 trilyon 917 milyar liraya ulaştı. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki son bir yıllık büyüme yüzde 194,6 oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla 289,2 milyar lira olan yabancı yatırımcıların TL mevduatları, ilk çeyrekte yüzde 17,5 artışla yaklaşık 340 milyar liraya çıktı.

Söz konusu dönemde döviz tevdiat hesapları ise yüzde 7,5 yükselişle 672,3 milyar liraya ulaştı. Yabancı yatırımcıların kıymetli maden depo hesapları varlıkları yüzde 24,5 artarken, devlet iç borçlanma senedi varlıkları ise 0,7 azalış kaydetti.