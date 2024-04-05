Borsaya yatırım yapacaklar dikkat! Bir şirket daha halka arz oluyor

05 Nisan 2024 09:19 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:31

Ticari gayrimenkul ve geliştirme şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırımın halka arzı SPK tarafından onaylandı.

HİSSE BEDELİ NE KADAR?

Rönesans Gayrimenkul Yatırımın pay başına 135 liradan ilk halka arzını onayladı. Halka arz tarihleri ise henüz belli değil.

EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Şirketin halka arzından eşir dağıtım yöntemi kullanılacak, Bıst kodu ise RGYAS şeklinde açıklandı. Ak Yatırım Gayrimenkul Değerlerin aracı kurum olacağı halka arzda lot 33.357,450.

HALKA ARZ DETAYLARI NETLEŞTİ

SPK bültenine göre, kurul Garanti BBVA'nın 6 milyar dolar, Fibabanka'nın 250 milyon dolar, Aktif Yatırım Bankası'nın 50 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvuruna onay verdi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırımın pay başına 135 liradan ilk halka arzını onaylayan SPK, Oragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Global-İst Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ve Trive Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Kurul, FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

Ak Portföy Yönetimi, Foneria Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Tacirler Portföy Yönetimi ve QNB Finans Portföy Yönetimi ünvanlı fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin de olumlu karşılanmasına karar veren SPK, İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin 15 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 35 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.