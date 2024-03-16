Bu hafta borsa kaybettirdi, altın, döviz ve fonlar kazandırdı! İşte en karlı yatırım

16 Mart 2024 09:19 - Güncelleme : 16 Mart 2024 09:20

Yatırımcı birikim ve tasarruflarını yatırım araçlarına yönlendirmeye devam ediyor. Kısa vadede en çok kazandıran araçların performansı da önem taşıyor. Paranın yönünün hangi yatarım aracına yönlendirileceği haftalık, aylık ve yıllık performansa göre değerlendiriliyor. Bu haftanın en çok kazandıranı belli oldu.

BU HAFTA HANGİ YATIRIM ARACI NE KADAR KAZANDIRDI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, Euro/TL yüzde 0,30, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydetti.

BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN SINIRLI KAZANÇ SAĞLADI

BIST 100 endeksi, en düşük 8.795,90 ve en yüksek 9.368,51 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 artışla 2 bin 238 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 artarak 15 bin 43 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 678 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 683 liraya çıktı.

EN ÇOK KAZANDIRAN DÖVİZ OLDU

Bu hafta ABD doları yüzde 0,80 değer kazanarak 32,2190 liraya, Euro yüzde 0,30 artışla 35,1450 liraya yükseldi.

KIYMETLİ MADEN FONLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,43 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,22 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.