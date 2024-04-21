Bu kez zam yok! Yumurta fiyatlarında sürpriz düşüş şaşırttı

21 Nisan 2024 04:05 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 04:18

Uzun süredir etiketi hep artış için güncellenen yumurtada bu kez tam tersi oldu. Yumurta düşen fiyatıyla şaşırtıyor.

Son günlerde yumurta fiyatların büyük düşüş yaşanıyor. Kolisi 3 ay öncesine kadar 100 liraları görmüştü. Şu anda 30’lu yumurtanın fiyatı 55 lira oldu. Yani tanesi 2 liranın da altına düştü.

Marketlerde 130 lirayı gören en büyük yumurtanın 30’lu kolisi 90 liralara kadar geriledi.

YUMURTA FİYATLARININ DÜŞMESİNİN ALTINDA YATAN NEDEN NE?

Uzmanlara göre, yumurta fiyatlarındaki düşüşün 3 nedeni var. Ancak bunlardan en önemlisi üretimin tüketimden daha fazla olması olarak gösteriliyor. Yumurta fiyatlarının artışı ile üretime geçenlerin sayısı arttı.

DÜŞÜŞ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Ramazanda satışın azalması ve ihracattaki azalma da fiyat düşüşünün diğer nedenleri olarak gösteriliyor.

Protein değeri ile sofraların vazgeçilmezi yumurta düşen fiyatıyla yüzleri de güldürdü.