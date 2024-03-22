Çalışanlar için büyük tehlike! İşçinin kıdem tazminatı buhar olup uçuyor

22 Mart 2024 12:13 - Güncelleme : 22 Mart 2024 12:22

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Toplu işten çıkarmalarda tehlike giderek artıyor. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk sisteminin devreye alınması ile birlikte işveren de uygulamadaki açığı kendi lehine çevirdi. Özellikle toplu işten çıkarmalarda işverenin oyunu ‘pes’ dedirtiyor. Çalışanların kıdem tazminatında hak kaybına uğratan uygulama işverenin elinde koz oldu.

ANLAŞMAYA VARIP KIDEMİ ÖDEMİŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR

İşçileri kağıt üzerinde topluca işten çıkartıp arabulucuda kıdem tazminatı ödenmiş gösterdikten sonra tekrar işe alan işverenlerin tutumu eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, son dönemde işverenin arabulucu yoluyla çalışanların nasıl mağdur olduğunu yazdı.

ARABULUCULUK ZORUNLULUĞU KIDEM TAZMİNATINI AŞINDIRDI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, arabuluculuk sisteminin kıdem tazminatını aşındırdığını, özel sektördeki işçilerin kıdem tazminatını alma hakkını büyük ölçüde kaybettiklerini söyledi. Arslan, işverenin işçileri kağıt üzerinde topluca işten çıkartıp arabulucuda kıdem tazminatı ödenmiş gösterdikten sonra tekrar işe aldıklarını belirterek, "Özel sektörde kıdem tazminatı artık şeklen var fiilen yok" diye konuştu.

İŞVEREN YASAL MEVZUATA UYGUN YAPIYOR

Arabuluculuk sistemi sayesinde işveren açısından kıdem tazminatının artık sorun olmaktan çıktığını kaydeden Arslan, işverenlerin arabulucu üzerinden her istediklerini işçiye kabul ettirdiklerini, bunu da yasal mevzuata uygun yaptıklarını savundu.

İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI BUHAR OLUP UÇUYOR

İşverenin 500 işçinin çalıştığı işyerinde işçileri kağıt üzerinde topluca işten çıkartıp arabulucuda kıdem tazminatları ödenmiş gösterdikten sonra yeniden işe giriş yaptığını belirten Arslan, böylece işçinin kıdem tazminatının uçtuğunu söyledi. Arslan işçinin hakkı 10 ise işverenin “Sana 5 veriyorum, kabul etmezsen bunu da alamazsın” diyerek işçiyi anlaşmaya mecbur bıraktığını anlattı.

“KIDEM TAZMİNATI ŞEKLEN VAR, FİİLEN YOK”

Sendikalı işçileri sendika avukatları savunduğu için onlarda sorun olmadığını ama sendikasız işçilerin haklarını arayamadığını kaydeden Mahmut Arslan, arabulucudaki anlaşmaların başarı diye nitelendirilmesine de karşı çıktı. İşçiler alacaklarından vazgeçerek mi yoksa alacaklarını tahsil ederek mi anlaşmışlar bunun ayrıntılı şekilde kamuoyuna açıklanmasını istedi. Arslan, “İşçiler haberleri olmadan işten çıkartılıyor, sonra giriş yapılıyor. Özel sektörde kıdem tazminatı şeklen var, fiilen yok” diye konuştu.

“İŞVEREN ARABULUCU SİSTEMİNİN TARTIŞILMASINA KARŞI ÇIKIYOR”

Mahmut Arslan, arabuluculuk sistemindeki haksızlıkları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştuğunu, 16 milyon işçi varken her yıl bunun birkaç katı işçinin işten çıkış giriş yaptığını anlattı. Bakan Tunç’un sorunu çözme konusunda iyi niyetli ve arabulucu sistemini masaya yatırmaya istekli olduğunu kaydeden Arslan, “İşveren arabulucu sisteminin tartışılmasına karşı çıkıyor ama arabulucu sisteminden yargı çevreleri de rahatsız. Vicdan sahibi olan herkes rahatsız” dedi.

“ZORUNLU DEĞİL İHTİYARİ OLSUN”

Arslan, arabulucu sisteminin zorunlu olmaktan çıkartılıp ihtiyari hale getirilmesini, sendikasız işçilere arabulucuda avukat tahsis edilmesini önerdiklerini söyledi.

Arslan, kendilerinin dışındaki işçi sendikaları ile işveren tarafının kıdem tazminatı fonuna karşı olduğunu ama herkesin kıdem tazminatı alabilmesi için HAK – İŞ’in önerdiği kıdem tazminatı fonunun hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

“ŞARTLAR DEĞİŞİRSE ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TARTIŞMASI HIZLANIR”

Asgari ücrete ara zam konusundaki soruları yanıtlayan Arslan, asgari ücretin yıllık olarak belirlendiğini vurguladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki işçi ve işveren tarafından da bu konuda itiraz gelmediğini kaydeden Arslan, “Ancak şartlar değişirse, enflasyonda yüksek artış söz konusu olursa tartışmalar hızlanır. O zamanki şartlara göre bakanla ve diğer aktörlerle konuşulması gerekir. Söylenen, enflasyonun ikinci yarıdan itibaren düşmeye başlayacağı” şeklinde konuştu.