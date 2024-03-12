Çalışanların mesaisi düşürüldü! Haftada 4 gün, günde 8 saat çalışma deneniyor

12 Mart 2024 18:03 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:08

Çalışma hayatında mesai saatleri düzenlemeleri tüm dünyada gündemde. Pek çok ülkede denenen ve verimliliği artıran yeni çalışma düzenleri farklı ülkelerde de denenmeye başlandı. Bu kez haftada 4 gün, günde 8 saat mesaiyi deneyecek ülke Almanya oldu. Berlin'de 4 günlük çalışma haftası başlatılırken yeni bir iş düzeni ile ilgili veriler de incelenecek.

50’DE FAZLA ŞİRKET 4 GÜN MESAİYE DAHİL OLDU

1 Şubat 2024'ten bu yana, Berlin'de 50'den fazla şirket, 4 günlük çalışma haftası modelini test eden yenilikçi bir pilot projeye dahil oldu. Bu proje kapsamında, çalışanlar haftada 4 gün, günde 8 saat çalışarak çalışma sürelerini %20 oranında azaltıyor.

VERİMLİLİK ÖLÇÜLECEK

Projenin ilk iki ayı, katılımcı şirketlerin yeni çalışma düzenine uyum sağlama sürecini gözler önüne seriyor. Hem çalışanlar hem de işverenler, bu değişimin getirdiği yeni dinamiklere alışırken, proje ekibi de sürecin sorunsuz ilerlemesini yakından takip ediyor. Bu aşamada, projenin verimliliğe ve iş-yaşam dengesine etkisini kesin olarak değerlendirmek için yeterli veri toplanabilmiş değil.

İŞ DÜNYASI İÇİN SOMUT VERİLERİ ORTAYA KOYACAK

Projenin kapsamlı değerlendirmesi, altı ay sürecek pilot programın tamamlanmasının ardından Münster Üniversitesi tarafından yapılacak. Bu analiz, 4 günlük çalışma haftasının iş dünyasına olan somut katkılarını ve uzun vadeli etkilerini ortaya koyacak.

DAHA AZ OFİS MASRAFI VE MOTİVASYON SAĞLAYABİLİR

4 günlük çalışma haftası modelinin, çalışanların refahını ve iş-yaşam dengesini iyileştirme potansiyeli taşıdığı görülüyor. Aynı zamanda, işverenlere de daha az ofis masrafı ve daha motive bir işgücü gibi avantajlar sağlayabilir.

MESAİ SAATLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ HER SEKTÖRE UYGUN DEĞİL

Ancak, bu modelin her sektör için uygun olmayabileceği ve bazı iş kollarında uygulanmasının zorluklar oluşturabileceği de göz ardı edilemez. Bu nedenle, pilot programın sonuçları ve Münster Üniversitesi'nin analizi, bu modelin yaygınlaştırılması öncesinde önemli bir referans oluşturacak.

Projeye katılan şirketler arasında Zalando, SoundCloud ve Delivery Hero gibi tanınmış firmalar da yer alıyor.

ÇALIŞMA DÜNYASINDA KÖKLÜ DEĞİŞİME NEDEN OLABİLİR

Münster Üniversitesi'nin analizi, 4 günlük çalışma haftasının iş dünyasına olan somut etkilerini ve uzun vadeli faydalarını bilimsel açıdan inceleyecek. Bu pilot projenin başarısı, diğer ülkelerde de benzer uygulamaların benimsenmesine öncülük edebilir ve çalışma dünyasında köklü bir değişime yol açabilir.