Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan'dan mesai süreleri ve ücretler ile ilgili kritik açıklama!

06 Mart 2024 10:10 - Güncelleme : 06 Mart 2024 10:28

Bir süredir kamuoyunda konuşulan çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili bekleyiş sürüyor. Hem kamu hem de özel sektörde çalışma saatleri ile ilgili düzenleme beklentisi kamuoyunun gündemindeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma saatlerini aşağı çekecek, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeleri hayata geçirmek için harekete geçti.

Saatlerin yeniden düzenlenmesi hatta esnek çalışma modelinin uygulanacağı belirtilirken, sürelerin 45 günden 40 güne düşürüleceği iddiaları da sıklıkla dillendiriliyor. Dünyadaki örnekler ve uygulanacak sektörlerle ilgili pek çok öneri gelirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan çalışma saatleri ve ücretleri ile ilgili yeni açıklama geldi.

“ÇALIŞMA SÜRELERİ VE ÜCRETLER GÜNDEMİMİZDE”

Bakan Işıkhan, "Çalışma süreleri, ücretler, işçilerin refahı, gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahip" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan konuyla ilgili olarak "Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız. Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir." dedi.

ÇALIŞMA SAATLERİNİN 35-40 SAATE İNDİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Sabah Gazetesi yapılacak düzenleme ile bütün çalışanların ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesinin öngörüldüğünü yazmıştı. Buna göre, yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir arada toplanacak ve işin merkezinde çalışan olacak, çalışan güçlendirilecek. Yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Çalışanı doğrudan ilgilendiren "İş Kanunu" konusunda yeni bir perspektiften bakılıyor. Çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değiniliyor.

BAKAN IŞIKHAN “ESNEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili sinyalleri vermiş, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BASIN VE DENİZ KANUNU DEĞİŞECEK

Anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. 2003 tarihli İş Kanunu, 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu’nda değişiklikler yapılacak.

Türk İş Kanunu’nda haftalık çalışma saati 45 iken, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’nda haftalık çalışma saatleri 48 saat. Basın İş Kanunu’na tabii olanlar işe iade davaları açabiliyor ancak Deniz İş Kanunu’na tabii olanların böyle bir hakkı bulunmuyor. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Düzenlemelerde yeni hak kategorileri geliştirilecek. Mevcut haklar korunacak.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA SÜRESİ YASAL OLARAK KAÇ SAAT?

Türkiye'de ise 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlenmiştir. 2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası'na göre de Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabilir.

Türkiye haftalık 50 saat üzeri çalışanların toplam çalışanlara oranı bakımından OECD üyesi ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Her 3 işçiden yaklaşık 1'i haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Ana işteki haftalık ortalama çalışma süresi bakımından ise Kolombiya'dan sonra ikinci sırada bulunuyoruz.