Çayın kabusu telgraf otu! Tiryakilerini sinirlendirecek

27 Nisan 2024 10:31 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 10:38

Telgraf otu, çayların filizlenmesini engellemeye devam ediyor. Çay üreticilerinin kabusu olan telgraf otu, hasat miktarını da kötü etkiliyor. Mayıs ayında toplanacak olan çay hasadı için uzmanlar özellikle uyardı. Bu otun toplanan çayla karıştırılmaması lazım. Aksi halde çayın kalitesini de bozar.

ÇAYIN KABUSU TELGRAF OTU! TİRYAKİLERİ SİNİRLENDİRECEK

Rize’de çay bahçelerinde bu otun çok çıkmaya başlaması üzerine çay üreticisi tedirgin olurken, Ardeşen Ziraat Odası Başkanı Turan Kabaoğlu, çaylıkları istila eden Telgraf otunun çay sezonu başlamadan toplanarak yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Bitkinin çaya zarar verdiğini ve işçilerinde çay gibi gözükmesinden ötürü bu otu topladıklarını ifade eden Ardeşen Ziraat Odası Başkanı Turan Kabaoğlu, "Bu bitki bizim çay alanlarımızda istilacı durumda. İsmi telgraf çiçeği diye literatürde geçiyor. Bu bizim çaylıklarımızı neredeyse istila etmiş, kapatacak pozisyona girmiş durumda. Bunu yok etmek için birçok kurum ve kuruluşlarla istişarelerde bulunduk. Bunun tek bir çaresi var o da bunu elle çaylıklarda temizleyip bir poşete koyup imha etmek. Bu kopardığın yaprağından bile ürüyor. Bambaşka bir bitki. Kolay da kurumuyor. Koparıp bıraktığın yerde kendisi köklenip gidiyor. İstilacı bir varlık" dedi.

Kabaoğlu, çayın köklerine birleşik yetişen telgraf otunu engellemek için ise yaptıkları yöntemi de şöyle açıkladı:

Çaylıkların dibine bırakıyorlar. Tekrar üremeye devam ediyor. Bunu topladıktan sonra mutlaka bir poşete koyup poşetin içinde öldürmeye çalışacağız. Hatta çiçeklenmeden tohum saçmadan bunları önceden temizleyip koyacağız ve poşetin ağzını kapatıp güneşle irtibatını kestikten sonra öldürmeye çalışacağız. Aynı çay gibi gözüküyor. Bazen işçiler bunu da çay diye topluyor. Çayın içerisinde gübreyi, mineralleri alıyor ve çayı öldürüyor.