Çeyrek, yarım veya tam! Artık karpuz dilim dilim satılıyor

19 Nisan 2024 16:38 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:43

Pazar tezgahlarına yılın ilk karpuzu düştü. Şimdiden fiyatı el yakıyor. Hal böyle olunca karpuz tane ile değil tadımlık yani dilim dilim satılıyor.

İSTEYENE ÇEYREK DİLİM YA DA YARIM KARPUZ

Yazın habercisi karpuz dilimlerle pazar tezgâhlarını süslüyor. Tadı damakları şenlendirse de fiyatının yanına yaklaşılmıyor. Eskişehir’de karpuzun, kilogramı dudak uçuklattı. 50 liradan tezgâhlarda yerini alan meyve, genelde yarım ya da çeyrek olarak satılıyor.

İTHAL KARPUZU TANE OLARAK CEP YAKIYOR

Pazarda satışa çıkan ve bir tanesi 300 lira civarında satılan karpuzu vatandaşlar genellikle yarım ya da çeyrek olarak satın alıyor. Esnaf, mevsim ve maliyet göz önüne alındığında şu anda bir karpuzun ortalama 7 ve 8 kilo geldiğini, çeyrek dilimin 80 lira denk geldiğini ifade etti. Mevsim itibarı ile satış fiyatının normal olduğunu belirten esnaf yerli karpuz çıktığında fiyatın daha uygun olacağını anlattı.

DİLİMİ 80, YARIMI İSE 140 LİRA

Pazarcı esnafı, ”Karpuzlar şu anda İran’dan geliyor. Yerli Adana veya Antalya karpuzumuz daha başlamadı. İran’dan geldiği için şu an için biraz pahalı. Kilosu 50 liradan tezgâhlarda satıyoruz. Ortalama çeyrek dilim 80 liraya, yarım ise 140 liraya denk geliyor. Zaten vatandaşlarımız tamamını alamıyor. Genelde vatandaşlarımız tadımlık, yani yarım ya da çeyrek şeklinde alıyor. Ancak yerli karpuzumuz çıktığında fiyatlar düşecektir" dedi.