CHP sessizliğini bozdu, memurun ikramiyesi için çağrıda bulundu: Toplayalım Meclis’i, kanunu çıkaralım

06 Mart 2024 14:51 - Güncelleme : 06 Mart 2024 14:55

AYM’nin memurun toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin kararı siyasetin gündemine oturdu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kararın 2 milyonun üzerindeki kamu çalışanını mağdur ettiğini savundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da CHP'yi suçladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da mahkeme kararı sonrası kamu görevlilerinin aylıklarında 345 TL azalma olacağını açıkladı ve CHP’ye yüklendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da memurlara toplu sözleşmeler üzerinden verilen hak ve kazanımların CHP’nin, Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu üzerine dün iptal edildiğini dikkat çekerek "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2’sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını, CHP, Anayasa Mahkemesi’ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu iptal kararıyla, ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimizin aylıklarında, maalesef 345 TL azalma meydana gelecektir” dedi.

“HER ŞEYE MUHALİF BU CHP ZİHNİYETİ HİÇ DEĞİŞMİYOR"

Bakan Işıkhan, "Biz hükümet olarak gerek toplu sözleşmeler yoluyla, gerek diğer yasal düzenlemelerle memurlarımızın haklarını geliştirirken, CHP Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettiriyor. Toplumdaki her kesimi ’istismar edilebilir’ olarak gören, her şeye muhalif bu CHP zihniyeti maalesef hiç değişmiyor" yorumunu yaptı.

CHP SESSİZLİĞİNİ BOZDU: HEMEN TOPLAYALIM MECLİS’İ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ise yaşananların ardından "Hemen toplayalım Meclis’i, kanunu çıkaralım, tüm sendikalı kamu emekçilerine ilave 345 lira ikramiyeyi verelim. Biz zaten CHP olarak en başından beri bunu söylüyoruz. Ayrım olmasın, herkese üst düzey ne deniyorsa o verilsin. Memur-Sen bir çağrı yapacaksa, bunu yandaşı olduğu iktidar partisine yapmalı. Sadece kendi üyelerinin değil, tüm kamu emekçilerinin haklarını savunmalı" açıklaması yaptı.

Taşçıer "Tüm sendikalı kamu emekçilerine ilave 345 lira ikramiyeyi verelim. Biz zaten CHP olarak en başından beri bunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.