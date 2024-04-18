Çin ürünlerinde dampinge devam!

18 Nisan 2024 08:55 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:02

Çin menşeli "kontrplaklar" ürününün ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

ZARARIN DEVAMI ÖNLENECEK

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle söz konusu ürünün ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin tüm firmalar için metreküp başına 140 dolar olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.​​​​​​​