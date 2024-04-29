Çin'in hamlesi talebi patlattı, 2 uzman isimden çarpıcı altın yorumu

29 Nisan 2024 09:40 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 09:43

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 2 bin 300 doların üzerinde başlarken gram altın 2 bin 480 liradan işlem görüyor. ABD’den gelen veriler ve merkez bankalarının güçlü alımları fiyatları etkilemeye devam ederken altın fiyatlarının yönünü uzmanlar değerlendirdi.

FED TOPLANTISI BEKLENİYOR

Yatırımcılar ABD PCE verilerinin beklentilerle uyumlu gelmesinin ardından hamle yapmak için Fed'in bu haftaki para politikası toplantısını beklemeye başladı. Mart ayında çekirdek enflasyon yüzde 3,8 oldu. Piyasa beklentilerine yakın gelen verinin ardından enflasyonist baskıların güçlü kaldığını gösteriyor.

YÜKSEK FAİZ ALTININ CAZİBESİNİ AZALTIYOR

Yatırımcıların çoğu hâlâ Eylül ayındaki ilk faiz indirimi geleceğini ifade ediyor. Yüksek faiz oranları getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor. Fed'in çarşamba günü mevcut politika faiz oranı aralığı olan %5,25-%5,5'i koruması bekleniyor ve bu da acil bir kesintiye gerek olmadığının sinyalini veriyor.

YUKARI YÖNLÜ SEYİR DEVAM EDECEK

Dünya Gazetesi’nden Birol Bozkurt’un haberine göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın yorumun da şu ifadeleri kullandı:

Altın fiyatlarında öne çekilmiş bir yükseliş hareketi görüyoruz. Para birimlerine olan güvenin azalması ile birlikte merkez bankaları altın alıyor. Bunun yanı sıra Hindistan ve Çin’de bireylerin para birimlerine olan güvenin azalması ile birlikte enflasyona karşı korunmak isteyen vatandaşların altın alımlarının hızlandığını görüyoruz.

Ons altında 2.300 dolar ve üzerindeki seyir sürdüğü sürece yükseliş devam edecektir. Fed’in faiz indirimlerinin haziran sonrasına ötelenmesine rağmen altın fiyatlarında bir düşüş olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki aylarda ons altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 2.400 dolarların geçilmesi durumunda 2.700 doların görülebileceğini tahmin ediyorum.

ÇİNLİLER ALTIN TALEBİNİ PATLATTI

Altın ve Para ve Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ise şunları kaydetti:

ABD faiz indirimleri beklentisi ve küresel jeopolitik gerilimler, altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasına yardımcı oldu. Şu an zirve rakam 2431 dolar.

Özellikle ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra 2022 ve 2023 yıllarındaki gibi 2024’ün daha ilk aylarında merkez bankaların altın alımlarına devam etmesi, bireysel yatırımcıların alımlarında kartopu etkisine neden oldu. Başta Çinli vatandaşlarda bu süreç çok etkili oldu.

Tüm zamanların en güçlü perakende altın talebi ile karşılaşıldı.

Emlak sektöründeki çöküş süreci, deflasyonist süreç, Ortadoğu’daki savaşın etkisi ve Çin’deki ejderha yılında altına olan talebin artması, talebin nedenlerinden bazıları olarak sayabiliriz.