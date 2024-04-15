Çırak ve staj primlerinin mağduriyetini bitirecek adım! Milyonların hayatını değiştirecek kanun

15 Nisan 2024 14:16 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:44

Erken emeklilik engelinde yaşanan en büyük sıkıntı geriye dönük primlerin sayılmaması oldu. Uzmanlar geriye dönük primlerde en kritik nokta ise çırak ve staj primleri olduğunun altını çizdi. Bakanlık verilerine göre; Çırak ve staj süresinde yapılan primlerin çalışma hayatını kaplamadığı olmuştu. Bunun üzerine gelen tüm itirazlar akabinde çırak ve staj primleri hakkında düzenleme yapılacağı yönünde çalışma olacağı sinyali verildi.

ÇIRAK VE STAJ PRİMLERİNİN MAĞDURİYETİNİ BİTİRECEK ADIM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı atacakları adımın kanunen geçerli olması yönünde olacak. Torba yasasına eklenecek detayda özellikle işçi olarak çalışan çırak ve staj süresindeki primler sayılacak. Yani süreç iş sürecinin devamı olarak görülecek. Meslek liseleri kapsamında geçerli olan devamlılık işçilerde yer alan grubun primleri kanun kabul edilirse emeklilik süreçlerine yansıtılacak.

Bu da özellikle işçi kısmın yaşadığı mağduriyetin önüne geçecektir. Bununla beraber çıraklık ve staj süreci de baz alınacak. Bir kişi 1 aydan az bir sürede staj yaptığında bu durum sayılmayacak. Ancak ortalama 3 ay süre sonrasındaki staj ve çırakların primleri geçerli olabilecek. Uzun vadeli sigorta işlemleri için ayarlanacak kanunda işçiler mağdur edilmeden geriye yönelik primlerde çalışma hayatlarına yansıyacak.

Çırak ve staj konusunda zorunluluk kanun için önemli bir detay olacak. Ücretli stajlarda kişiye açılan prim hakkı verilirken zorunlu olan staj ise eğitim süreci olarak geçerli olacak. Bu Çırak için de geçerli. Çıraklıkla mesleki eğitimde yansıtılan primler genel sağlık sigortası olarak ödenmediğinde geçerli olacak. Ancak genel sağlık sigortası kapsamında açılan primler, kişinin çalışma sürecine eklenecek.