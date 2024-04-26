Çok az kişi biliyor! Kilosu 5 bin TL: Bölgenin tek geçim kaynağı

26 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:19

Farklı aromasıyla iltihap sökücü, bağışıklık güçlendirici, böbrek temizleyici gibi hastalıklara iyi gelen şifalı bitki zuzubak otu Batman'ın Sason ilçesinde Mereto ve Zoveser dağlarının eteklerinde yetişiyor. Bölgede azalan otun kilosu 5 bin liradan alıcı buluyor. Köylülerin geçim kaynağı olan ot yemeklerde baharat olarak tüketiliyor.

EZİLEREK TOZ HALİNE GETİRİLİYOR

Yüksek kayalıklardan topladıkları zuzubak otunu tahtadan yapılan huninin içinde kaya tuzu ile birlikte taşla ezerek hazır hale getirdikten sonra kilosunu 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında sattıklarını belirten Muharrem Algan, “Biz bunu toplayabilmek için saatlerce yol yürümek zorunda kalıyoruz. Çok yüksek kayalıklarda yetişiyor. Toplanması çok zordur. Toplarken düşme tehlikesi yaşıyoruz. Bu bölgede Mereto Dağı etraflarında yetişiyor. Topladığımız zuzubak otunu ufak ufak keserek ayıkladıktan sonra kaya tuzu ile birlikte huninin içinde ezerek toz haline getiriyoruz. Biz bunu yemeklerde baharat olarak kullanıyoruz. Birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok tercih edilen bir baharat otudur. Ben İstanbul'a ve buralarda talep edenlere gönderiyorum. Ayrana yoğurta, salatalık, domates ve benzeri birçok yemeğin içine katarak tüketiyoruz. Bizim de tek gelirimiz budur” dedi.

ADET OLARAK 100 LİRADAN SATILIYOR

Zuzubak otunun çok şifalı olduğunu öne süren Sait Boğuş, otun kilosu şu anda 4 ile 5 bin lira arasında sattıklarını söyledi. Adet olarak da 100 liradan sattıklarını aktaran Boğuş, "Bu otu biz tuzla öğüterek baharat olarak kullanıyoruz. Özelikle kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Her kese şifalı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Hacı Aktaş ise, zuzubak otunun çok şifalı olduğu için fiyatının da yüksek olduğunu dile getirdi.