Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye zam için umutlandıran mesaj: Boynumuzun borcudur

22 Mart 2024 16:04 - Güncelleme : 22 Mart 2024 16:10

Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

Memur, SSK ve Bağkur emeklileri yeni zam müjdesi için hükümet tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Yıl başında tüm emeklilerin maaş am oranları eşitlenerek maaşlara yüzde 49,25’luk zam yapılmıştı. Emeklinin maaş zam oranına bir de bayram ikramiyesi artışı müjdesi geldi. İkramiyelerin 3 bin liraya çıkarılması da beklentileri tam anlamıyla karşılamadı. Yüksek enflasyon emekli kesiminde ‘seyyanen zam’ beklentilerini arttırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye zam için umutlandıran mesaj geldi. Yerel seçimlere 9 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karabük'teki mitinginde açıklamalarda bulundu.

“EMEKLİLERİN SIKINTILARININ ÇÖZÜMÜ BOYNUMUZUN BORCU”

Çalışanlara ve emekliye mesajlar veren Erdoğan, "Emeklilerin sıkıntılarının çözümü boynumuzun borcu. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar için hazırlık yapacaklarını dikkat çekerek, “Emeklilerin sıkıntılarının çözümü boynumuzun borcu. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak. Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek inşallah önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek bunu başaracağız. Azimle çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım.” açıklamalarında bulundu.

EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİNİ DE DUYURMUŞTU

Emekliye promosyon müjdesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Dün Kayseri'de mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon açıklaması yaptı. Yılın ikinci yarısında enflasyonun hızlı bir düşüşe geçeceğini belirten Erdoğan, "İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan, çalışanların, emekliler ve küçük esnafın gelirlerini, yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlı olduklarını bir kez daha yineleyerezk, "Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız" dedi.

BAKAN IŞIKHAN EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" dedi.