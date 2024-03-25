Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon ve emekli mesajı: Alım gücünü yukarı çıkaracağız

25 Mart 2024 15:16 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:18

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü durağı Tokat oldu. Mitingde emeklilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilerin yaşadığı sıkıntının farkındayız.” diyerek alım gücünü artıracak çalışmalar için 2025’i işaret etti.

"EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler ve çalışanlara şu mesajları verdi:

Ülkemizi 21 yılda 3 kat nasıl büyüttüysek, 2 kat daha büyüterek en büyük 10 ekonomi arasına çıkartacağız. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden, yüzde 50’ya varan maaş artışlarına, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılmasından, banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti, bugün itibariyle başvuruları da almayı başladı. Özel bankalar da bu tutarların altında kalmayacak. Emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

“ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİMİZİN ALIM GÜCÜNÜ ESKİSİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ”

İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışan ve emeklilerimizin alım gücünü eskisinin üzerine çıkartmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Yeter ki birliğimize sahip çıkalım. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir."