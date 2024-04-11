Cumhuriyet altını fiyatı uçuşta! 11 Nisan 2024 altın fiyatları belli oldu
Altın fiyatları, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de yükselişini sürdürüyor. Ons altın fiyatı yüzde 0,07 yükselerek 2 bin 357 dolar seviyene çıkarken, 11 Nisan 2024 Cumhuriyet altını fiyatı da arttı. İşte, 11 Nisan 2024 altın fiyatları... Gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları son dönemde yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Serbest piyasada ons altın fiyatı 2 bin 357 dolar seviysine kadar çıkarken, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yükseliş trendi hız kesmedi
Peki, 11 Nisan 2024 altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? İşte Gram altın ve çeyrek altın diğer altın fiyatları...
11 NİSAN ALTIN FİYATLARI
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 439 liradan yapmıştı. 11 Nisan Perşembe günü ise 2 bin 442 TL'den işlem görüyor. Son olarak 3 bin 987 liradan kapanan çeyrek altın ise bugün 3 bin 993 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.442,21
Satış: 2.442,55
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.907,53
Satış: 3.993,57
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 7.790,64
Satış: 7.987,13
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 15.630,12
Satış: 15.925,41
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.357,39
Satış: 2.357,74
ATA ALTINI NE KADAR?
Alış: 16.885,70
Satış: 17.332,73
14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
Alış: 1.362,65
Satış: 1.802,63
22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
Alış: 2.309,80
Satış: 2.459,62