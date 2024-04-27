Dev banka iflas bayrağını çekti! 2024’te ilk kez yaşandı, hesabı olanlar için önlem alındı

27 Nisan 2024 09:30 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:39

Dünya Bankası’ndan altın ve petrol için kritik tahmin! Enflasyon ve faizleri zorlaştıracak

Dünya Bankası’ndan altın ve petrol için kritik tahmin! Enflasyon ve faizleri zorlaştıracak

Yılın ilk banka iflası ABD'den geldi. Ünlü banka iflas bayrağını çekti, binlerce çalışanı işsiz kaldı.

KAYYUM ATANDI, SONRA KAPATILDI

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığını ve Fulton Bank'a satıldığını duyurdu. Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.

ABD'de Republic First Bank kapatıldı. FDIC'den yapılan açıklamada, kayyum atanan Republic First Bank'ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldığı bildirildi.

MEVDUAT SAHİPLERİNİN HESAPLARI AKTARILDI

Açıklamada, mevduat sahiplerinin korunması amacıyla FDIC'nin Fulton Bank ile mevduatların neredeyse tamamının ve Republic First Bank'ın varlıklarının büyük ölçüde tamamının satın alınmasına yönelik anlaştığı aktarıldı.

Republic First Bank'ın New Jersey, Pensilvanya ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacağı belirtilen açıklamada, Republic First Bank'ın mudilerinin Fulton Bank'ın mudileri olacağı kaydedildi.

ABD’DE İLK OLDU

Açıklamada, 31 Ocak itibarıyla Republic First Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 6 milyar dolar ve toplam mevduatının 4 milyar dolar civarında olduğu, bankanın iflasının FDIC'ye maliyetinin ise 667 milyon dolar olmasının beklendiği belirtildi.

Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.