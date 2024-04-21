Vatandaşlık alana evi satıyor, konut kredileri yerinde durmuyor! Uzman isimden kritik açıklamalar

21 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:35

Yabancılar kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazların satın alınması halinde Türk vatandaşlığı kazanılabiliyor. Bu yolla vatandaşlık alanların satın aldıkları mülkleri sonrasında sattıkları iddia edildi. Doç. Dr. Cüneyt Dirican emlak sektörüne yönelik gelişmeleri TGRT Haber ekranlarında değerlendirdi.

SATIŞ İÇİN 3 YIL ŞERH

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin (b) bendi "En az 400.000 Amerikan Doları veya

karşılığı döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen" ifadesi yer alıyor.

Dirican taşınmaz satın alarak vatandaşlık elde edilmesi daha sonra satışların gerçekleşmesi halinde izlenebilecek yolu şu sözlerle anlattı:

Dünyadaki olan böyle bizde vatandaşlık şeklinde yapanları da var ama genelde oturma izni şeklinde veriliyor.

Mesela 10 yıllık oturma izni verirsiniz ve belli başka şekil şartlarını zaman içerisinde tanımlayan o 10 yıllık sürede tanımlayana yine vatandaşlığı verirsiniz.

Yani bölgedeki o istikrarsızlıklardan faydalanaraktan asıl sermaye çekmek için o dönemde belki bir cazibe olarak sunulmuş olabilir. O zaman peşine kontrolünü getirmeniz lazım. Yani evini satacaksa kimler aldı?

Burada evini sattığı anda eğer ülkede artık hala yerleşik devam etmiyorsa şayet vatandaşlığı iptal edersin. Yani o noktaya bu denetim önemli.

DİRİCAN EMLAK SEKTÖRÜNÜ DEĞERLENDİRDİ