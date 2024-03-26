Dolar endeksi 5 haftanın zirvesinde! İşte dolar/TL kurunda günün ilk rakamları

26 Mart 2024 09:07 - Güncelleme : 26 Mart 2024 09:14

Dolar endeksi FED tarafından gelen mesajlarla güçlü kalmayı sürdürürken yurt içinde kurlarda yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor.

KURLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL kuru Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından yükseliş hareketlerini yavaşlattı. Bununla beraber 32 lira üzerindeki hareketlerine devam ediyor. Ekranlarda 32,17 TL olarak görülen dolar Kapalıçarşı piyasasında 32,52 liradan işlem görüyor. Sterlin 41,02 olurken euro 35,15 TL’den işlem görüyor.

BEŞ AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Öte yandan FED’in faiz kararlarını etkileyecek Şubat ayı PCE fiyat endeksi öncesinde yatırımcı temkinli davranıyor. Bu durum ise doların geçen haftaki kazanımlarının bir kısmına geri vermesine neden oldu.

Yine de endeks, diğer büyük ekonomilerin faiz oranlarını düşürmeye başlamasına rağmen ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği yönündeki beklentilerle beş haftanın en yüksek seviyelerine yakın kalmayı sürdürdü.

İKİ ÜLKEDEN DOLARA MÜDAHALE

Para piyasalarına ise Çin ve Japonya’nın kararı etkili oldu. Dolar ayrıca geçen hafta politika gevşetme iddiaları nedeniyle yuan karşısında sert bir şekilde değer kazandı. Bunun üzerine Çin günlük döviz kuru işlem bandını yuanın değerini artıracak şekilde belirledi.

Japonya ise Geçtiğimiz hafta 17 yıl sonra ilk kez negatif faiz politikasını bırakan Japonya’dan kurlara sözlü müdahale geldi.

QNB FİNANSBANK'TAN DOLAR TAHMİNİ

QNB Finansbank Türkiye için hazırladığı bir notta dolar/TL tahminin yer verdi. Dikkat çeken ifadelerin yer aldığı notta şunlar kaydedildi:

"TCMB'nin faiz aracını TL'yi desteklemek üzere gerektiği gibi kullanabileceğini göstermiş olması, dövizde spekülatif atak riskini oldukça azaltmıştır. Ayrıca, yerel seçimlerle ilişkili konjonktürel unsurların seçim sonrası ortadan kalkacağını ve yaz aylarından itibaren cari dengenin belirgin şekilde iyileşeceğini düşünüyoruz. Bunları dikkate alarak, dolar/TL kuru tahminimizi 2024 sonu için 41,7'dan 38,4'e, 2025 sonu için 51,1'den 44,8'e çektik.”