Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 20 Mart Çarşamba dolar euro ve döviz kurları 

20 Mart 2024 08:06 - Güncelleme : 20 Mart 2024 08:09

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Dolar daha da yükselir mi? Uzun zamandır görülmemiş bir şekilde yüksek enflasyon sınavından geçerken. Bu durum hem yatırımcıları hem de milyonlarca vatandaşı, yatırımlarını doğru hamlelerle yönetme konusunda baskılıyor. Kuşkusuz ABD doları da en gözde yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz haftanın ilk iş gününde 32.50 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar kuru, panik alımları sonrası bir nebze düşmüştü. Bu hafta bayında ise 33 seviyelerine dayanarak Ancak bu haftanın açılışında dolar nem bankalar arası piyasada hem de Kapalıçarşı'da yine rekor seviyeleri gördü.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda dolar 32,80 liraya kadar yükseldi.

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Diğer doların 15 gün içinde olmasa da uzun vadede oldukça yüksek seviyelere zıplayacağına yönelik tahminlerin sayısı da bir hayli fazla.

Şubat ayında açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olmuştu. Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketinin sonuçlarını da açıklanırken, açıklamaya göre piyasanın 12 ay sonrası için Dolar/TL beklentisi yükselerek 42,79'a çıktı.

Para ve altın piyasası uzmanlarından İslam Memiş ise çok daha ötede bir tahminde bulunarak dolar kurunun, yıl sonunda 40-45 lira arasında fiyatlanabileceğini söyledi.

ABD bankası HSBC'nin 6 Mart tarihinde yayımladığı raporda 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarılmıştı.

Peki 20 Mart Çarşamba dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı.

DOLAR KAÇ TL?

20 Mart dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32.80 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar alış: 32.37

Dolar satış: 32.38

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 35.22

Euro satış: 35.24

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 41.22

Sterlin satış: 41.24

20 MART 2024 ÇARŞAMBA DÖVİZ KURLARI