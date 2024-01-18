18 Ocak 2024 06:18 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 06:19

Son dakika dolar euro fiyatları yeni günün ilk saatlerinde birçok yatırımcının merak ettiği konular arasında başı çekiyor. Son günlerde çok yüsek seviyede seyreden dolar endeksi dün son bir ayın zirvesini görerek 103,4 puana erişmişti .

Peki bugün dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Ocak perşembe dolar euro kuru ve döviz fiyatları...

DOLAR EURO NE KADAR OLDU?

Bugün dolar yüzde 0,1 yükselişle 30,1311'den işlem görüyor.

Euro/TL yüzde 0,1 artışla 32,9121'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 38,2285'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,06 artışla son 1 ayın en yükseği olan 103,075 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasının dolara olan talebi desteklediğini ifade ediyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA SON DURUM