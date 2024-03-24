‘Dolar yatırım aracı değildir’ diyerek açıkladı! Parayı nereye yatırmalıyız?

24 Mart 2024 22:40 - Güncelleme : 24 Mart 2024 22:46

Afrika'da yardım dağıtımında dehşet: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Afrika'da yardım dağıtımında dehşet: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

MUHABİR: YUSUF ÖZGÜR BÜLBÜL / tgrthaber.com.tr

TGRT Haber’de “Para Konuşalım” programına konuk olan Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, kredi kartları, altın ve dolar üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Uygun fiyatlı evler için kredi çekilebileceğini de söyleyen Başaran, haftanın kazanının borsa olduğunu kaydetti.

“Faizin artması borsayı normalde olumsuz etkiler ama olumsuzluk olmadı” diyen Başaran, “Faiz arttığında borsa çökecek, düşecek diyenlerin sözünün doğru olmadığı ortaya çıktı. Gümüş altına göre biraz fazla yükselmişti, bir düzeltme geldi. Haftanın en çok kazandıranı borsa oldu.” diye konuştu.

“KREDİ KARTI KULLANIMINI AZALTIN”

Kredi kartı kullanımının azaltılması tavsiyesinde bulunan Başaran, “Kredi kartı tüketiminizi arttırır, kredi kartı kullanımını azaltın” değerlendirmesini yaptı.

“ALTINI BOZMAYALIM”

Altınla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Başaran, “Altın varsa bozmayalım, altınla borçlanmayalım satmayalım ve köşede tutalım.” şeklinde konuştu.

“DOLAR ALMAYIN”

Başaran doların da bir yatırım aracı olmadığına dikkat çekti. Başaran, parayı dolarda tutmanın riskli olduğunu ve uzun vadede kayıplara yol açabileceğini söyledi. Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, “Dolar almayın, içinde dolar olan altın alın. Dolar bir yatırım aracı değildir. Altın son 20 yılda yüzde 424 kazandırdı. Dolar alırsanız paranız erir” dedi.

Başaran, uygun fiyatlı evler için kredi çekilmesinin yatırım açısından mantıklı olabileceğini kaydetti.