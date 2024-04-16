Dolarda güçlü fiyatlama! Fed indirimi tahminleri para piyasalarını ateşledi

16 Nisan 2024 16:22 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:44

Savaş fırtınası altın fiyatlarını tetikledi! Talebe ne kuyumcular ne de Darphane yetişti

Savaş fırtınası altın fiyatlarını tetikledi! Talebe ne kuyumcular ne de Darphane yetişti

Altın fiyatını ters köşe yapacak kritik tahmin! Bankacılık devi Fed için dönüş sinyali verdi

Altın fiyatını ters köşe yapacak kritik tahmin! Bankacılık devi Fed için dönüş sinyali verdi

ABD’den gelen ekonomik veriler küresel piyasalarda Fed rüzgarı estiriyor. İlk faiz indirimine yönelik tahminlerin ileri tarihe ötelenmesiyle birlikte para piyasalarından güçlü fiyatlamalar geliyor.

‘EYLÜL’ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ, PARA PİYASALARI GÜÇLENDİ

ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret eden verilerin ardından para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed), ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin eylüle ötelendiğine yönelik fiyatlamalar güç kazandı.

PİYASALAR YÖNÜNÜ ŞAŞIRDI

Dünya genelinde Kovid-19 salgını sonrası rekor seviyelere çıkan enflasyon ile mücadele kapsamında önemli merkez bankalarının faizleri tarihi yüksek seviyelere çıkarmasının ardından birçok ülkede enflasyon yavaşlarken, söz konusu ülke merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik fiyatlanmaların, piyasaların yönü üzerindeki etkisi öne çıkıyor.

ECB VE BoE İÇİN TAHMİNLAR YAZ AYLARINI İŞARET EDİYOR

Fed'in gelişmiş ülke merkez bankalarından daha geç faiz indirimine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar günden güne güçlenirken, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ilk faiz indirimine yüzde 86 ile haziranda, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 84 ihtimalle ağustosta ilk faiz indirimine gidebileceği tahmin ediliyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ ÖTELENİYOR

Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana son 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına karşın, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret ediyor. Bu durum para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali de günden güne öteleniyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık bazda yüzde 3,5 artışla beklentileri aşarken, söz konusu veri art arda dördüncü ayda da öngörülerin üzerinde gelmiş oldu.

SIKI DURUŞ SÜRÜYOR

Martta istihdam raporu verilerine göre de ABD'de tarım dışı istihdamın 303 bin kişi ile öngörüleri geride bırakmasının yanı sıra işsizlik oranının yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e gerilemesi, iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun sürdüğüne işaret etmişti.

KRİTİK VERİ TAHMİNLERİ ZAYIFLATTI

Son olarak dün ülkede açıklanan perakende satış verilerinin martta aylık bazda yüzde 0,7 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetmesi, Fed'in temmuzda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminlerin zayıflamasında etkili oldu.

FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMA İHTİMALİ YIL SONUNA KAYDI

Yıl başında Fed'in ilk faiz indirimine yüzde 85 ihtimal ile martta gideceği fiyatlanırken, güçlü gelen makroekonomik verilerin ardından şu sıralarda bankanın faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 71 ile eylül toplantısını işaret ediyor.

DOLAR EN YÜKSEK SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksi 106,4'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini test ederken, tahvil piyasalarında ise satıcılı bir seyir izleniyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,67 seviyesine yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, şu sıralarda yüzde 4,65 seviyesinde bulunuyor.

FED ŞAHİN YÖNLENDİRMELERİNE DEVAM EDİYOR

Analistler, ekonomideki güçlü duruşa işaret eden verilerin Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmelerle desteklendiğini ifade ederek, para piyasalarında bu yıl toplamda 50 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlandığını bildirdi.

FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN ACELE ETMEMESİ ‘AKILLICA’

Özellikle Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarıda bulunması yatırımcıların temkinli davranmasında etkili olurken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de faiz oranlarını biraz kısıtlayıcı tutmanın enflasyonu hedefe döndürebileceği konusunda iyimser olduğunu ve bankanın faiz indirimleri için acele etmemesinin "akıllıca" olacağını kaydetmişti.

GÖZLER POWELL’A ÇEVRİLDİ

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin olası sinyaller yatırımcıların odağına yerleşirken, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

MART TOPLANTISINDAKİ "DOT PLOT" TAHMİNLERİ

Mart ayındaki projeksiyonlarda aralık tahminlerine göre önemli değişimler göze çarparken, ABD'nin bu seneki büyüme beklentisi yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e yükselmiş, işsizlik oranına ilişkin öngörüler ise yüzde 4,1'den yüzde 4'e düşmüştü.

Aralık ve mart projeksiyonlarında 2024 için enflasyonun yüzde 2,4 olacağı tahmin edilirken, martta yıl sonunda çekirdek enflasyona yönelik yıl sonu tahmini yüzde 2,6'ya çıkmıştı.

Fed yetkililerinin politika yıl sonu politika faizine ilişkin medyan beklentileri ise yüzde 4,6 ile değişmemişti.

Söz konusu projeksiyonlara karşın son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisindeki güçlü aktiviteye işaret etmesiyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar toplamda 2 faiz indirimi yapılabileceği olasılığı güç kazanıyor.

Analistler, makroekonomik verilerin ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini kaydetti.