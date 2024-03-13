Dolar/TL'de sayaç hızlandı, uzman isim seçim sonrası için rakam verdi

13 Mart 2024 10:17 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:22

ABD TÜFE verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek piyasalardaki faiz indirim beklentilerini düşürdü. Dolar/TL günün ilk rakamları belli oldu.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon 2024 yılının ikinci ayında yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti. Beklentiler enflasyon oranlarının yüzde 3,1 seviyesinde gelmesi yönündeydi.

FED FAİZ ZAMANLAMASINI DEĞİŞTİRDİ

Dolar endeksi çarşamba günü beklenenden daha sıcak gelen ABD enflasyon veriyle beraber yüzde 102,9 civarında kaldı. Yüksek gelen enflasyon verileri Federal Rezerv faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin beklentileri de değiştirdi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Salı günü yayınlanan veriler, şubat ayında manşet enflasyon oranının beklentilerin ve ocak ayındaki %3,1'in üzerinde %3,2'ye yükseldiğini, çekirdek enflasyonun ise %3,9'dan %3,8'e gerilediğini, ancak yine de %3,7'lik beklentilerin üzerinde olduğunu gösterdi. Her iki ölçüm de aylık %0,4 arttı.

FAİZ İNDİRİMİ HAZİRAN’DA GELEBİLİR

Gelişmenin ardından piyasalar Fed’in hem mart hem de mayıs aylarında faiz oranlarını sabit tutması yönünde görüş bildiriyor. Traderlar ise haziran ayında bir hamle yapılacağı yönündeki tahminlerine devam ediyor. Yatırımcılar artık haftanın ilerleyen saatlerinde ABD perakende satış rakamlarını ve üretici enflasyonu verilerini bekliyor.

32 TL ÜZERİNDEKİ SEYİR DEVAM EDİYOR

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, avro 35,0760 liradan güne başladı. Serbest piyasada 32,0930 liradan alınan dolar, 32,0950 liradan satılıyor. 35,0740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,0760 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 32,0530 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olmuştu.

Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı tgrthaber.com.tr’ye yaptığı açıklamada dolar kuruna yönelik şu ifadeleri kullandı:

35 LİRALARIN ÜZERİNİ GÖREBİLİR

Dolar TL serbest bir uluslararası piyasalarda 32 TL'yi görüyoruz. Serbest piyasada artık 33 TL'yi aştık. Dolar TL seçim sonrasında hızlı bir yükseliş gerçekleşme beklentisi var. Bu da swap kanalları açıldıktan sonra gerçekleşebilen bir beklenti.

Aslında orada 35 liraların üzerine görebiliriz. Yıl sonra bir vadeli kontratlara da baktığımızda dolar/TL de zaten 42/43 TL seviyelerini görüyoruz. O yüzden yıl sonuna doğru dolar/TL de yükseliş beklentisi kuvvetli ve bu da özellikle yabancı yatırımcının girişinin de hızlanabilmesi için önemli etkilerden olan swap kanallarının açılması. Dolar/TL de yükseliş tetikleyebilir. Seçim sonrası hemen sonrası olabilir, yaz aylarında olabilir ya da yıl sonuna doğru olabilir.

DENGELİ GÖRÜNÜM KORUNACAK

NCM Investment günlük olarak yayımladığı dolar bülteninde teknik bir analiz yaparak takip edilecek seviyeleri anlattı:

Yakın vade kontrat salı kapanışını 0,0030 puanlık yükselişle 32.8174 seviyesinden gerçekleştirdi. Gün içinde 32.8240 – 32.7510 arasında hareket etti. Teknik olarak, yakın vade dolar/tl kontratlarında dün kısmi geri çekilmeler dikkat çekti.

Piyasa da ki genel fiyatlamalara yakın makas daraltan piyasada günlük akış kısmen satıcılı olurken, baskılanma etkisi ile kapanış en düşüğe yakın gerçekleşti. Piyasanın bugün de benzer fiyatlamalar ile mevcut kademelerinde ki dengeli görünümünü koruyacağını düşünüyoruz. 33 – 32.50 dar bant aralığında yatay seyrin devamı beklenmelidir.

Direnç: 33.00 – 33.30 – 33.50 – 34.00

Destek: 32.50 – 32,00 – 31,80 – 31.50