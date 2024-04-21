Dolar/TL'de yükseliş! 21 Nisan 2024 güncel döviz fiyatları

21 Nisan 2024 09:28 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 09:30

Dolar endeksi kazançlarını korurken dolar/TL kuru haftayı yükselişle kapattı.

DOLAR ENDEKSİ KAZANÇLARINI KORUDU

Dolar endeksi Orta Doğu’daki gelişmelerle beraber kazançlarını 106 seviyesinde pek değişmedi. Raporlar İran’ın nükleer tesislerinin güvende olduğunu ortaya koyarken İsrail-İran arasındaki çatışmalar piyasaları çok etkilemedi.

Saldırıların başında güvenli liman talebi artış gösterirken İran’ın açıklamaları etkiyi azalttı. ABD ekonomisi güçlü kalmaya devam ederken Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmediği ifade edildi.

21 NİSAN GÜNCEK DOLAR KURU FİYATLARI

Bir ABD doların 21 Nisan’da 32 lira 50 kuruşa denk geliyor. Kurlarda yukarı yönlü hareketlenme devam ederken dolar fiyatları son 24 saat içerisinde %0,08, son bir haftada %0,44 oranında değişlik gösterdi.

Euro ise yüzde 1,23 artışla 34,8540 lira oldu.

Dolar/TL 4 Nisan tarihinde 33,0938 ile son bir ayın en yüksek seviyesini test ederken 2 Şubat’ta ise 32,5004 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.