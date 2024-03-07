Kasalar altınla doldu, listenin başında Türkiye var

07 Mart 2024 10:47 - Güncelleme : 07 Mart 2024 17:28

Ülkelerin altına hücum hareketi 2024 yılında da devam ediyor. Merkez bankaları ocak ayında küresel altın rezervlerine tonlarca altın ekledi. Türkiye ve Çin alıcılar arasında yine ön saflarda yer aldı.

KASALARA TONLARCA ALTIN EKLENDİ

Geçtiğimiz yılın ekim ayında merkez bankaları 42 ton altın alımı yaparken Dünya Altın Konseyi verilerine göre Ocak 2024’te bu alımlar devam etti. Bankalar altın rezervlerine 39 ton daha altın ekledi. Bir önceki yılın gerisinde kalsa da alımların devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan 39 tonluk alım aralık ayındaki (revize edilen) 17 tonluk net alımların iki katından fazla.

Altı merkez bankası altı ay boyunca düzenli olarak altın almaya devam etti:

• Türkiye Merkez Bankası: Resmi altın varlıklarını 12 ton artırarak ocak ayında en büyük alıcı oldu. Böylelikle altın stoku 552 tona kadar yükseldi. Bu oran 2023'teki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 587 tondan yalnızca yüzde 6 daha az.

• Çin Halk Bankası: Bir süredir deflasyonla mücadele eden Çin Merkez Bankası’nın altın rezervleri art arda 15'inci ayda da 10 ton arttı. Toplam altın varlığı şu anda 2.245 ton seviyesinde bulunuyor; bu, bankanın altın alımlarını raporlamaya devam ettiği Ekim 2022 sonuna göre neredeyse 300 ton daha yüksek.

• Hindistan Merkez Bankası: Rezervlerine yaklaşık 9 ton ekledi. Bu, altın rezervlerinde Ekim 2023'ten bu yana ilk aylık artış ve Temmuz 2022'den bu yana en büyük artış. Ülkenin altın stokunun toplamı şu anda 812 ton

• Kazakistan Merkez Bankası: Ocak 2023'ten bu yana ilk aylık alım olan 6 ton altın satın aldı

• Ürdün Merkez Bankası: Ocak ayında 3 ton satın alarak toplam altın varlığını 75 tona çıkardı

• Çek Ulusal Bankası: Art arda onbirinci ay alım yaparak rezervlerine yaklaşık 2 ton ekledi. Bu dönemde altın rezervleri 12 tondan 32 tona (+%170) yükseldi.

TEK SATIŞ RUSYA’DAN GELDİ

Merkez Bankaları arasında tek satış Rusya’dan geldi. Rus Merkez Bankası CBR’nin kasasındaki altın 3 ton azalırken bu açık zaman zaman kapatıldı. Uzmanlar satışların ülkenin madeni para basma programıyla ilgili olduğuna inanıyor.

Ocak ayında gerçekleştirilen bu alımların 2024 yılı boyunca özellikle gelişmekte olan ülkelerde altına olan talebin artacağına işaret ediyor.