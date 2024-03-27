Dünya ekonomisi için yeni tehdit! Gözler ABD'de, otomotiv devleri diken üstünde

27 Mart 2024 11:25 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:29

Kaza sonrası eyalette olağanüstü hal ilan edilirken Maryland Valisi Wes Moore, "terör saldırısı olduğuna dair inandırıcı bir kanıt bulunmadığını" belirtti. Olayın nasıl yaşandığına dair araştırmalar devam ediyor. Kazanın ekonomik yönü ise ABD sınırlarını aşacak gibi görünüyor.

KRİTİK GÜZERGAH

Köprünün yıkılmasının hemen ardından tüm deniz trafiği durduruldu ve bölgeden geçmesi gereken 10 gemi durduruldu. Olayın yaşandığı Francis Scott Key Köprüsü ise ticaret yolları için kritik bir noktada yer alıyor.

Köprü, Baltimore limanı ile birlikte ABD'nin Doğu Yakası'ndaki önemli nakliye hatlarından biri olan Patapsco Nehri üzerinde.

80 MİLYAR DOLARLIK TİCARET TEHLİKEDE

Kaza sonrası ABD'nin ithal mallar için 9. en büyük limanında operasyonları durdu. Gelişme sonrasında yıllık 80 milyar dolar ticaret hacmine sahip limanın normal işleyişine dönmemesinin ciddi boyutları olacağı ifade ediliyor.

EKONOMİK ETKİ AKIL ALMAZ BOYUTTA

Konunun ciddiyetini gözler önününe seren Maryland Ticaret Odası Başkanı Mary D. Kane, Francis Scott Key Köprüsü'nü günde 35 bin kişinin kullandığını Baltimore Limanı'nın ise 15 binden fazla doğrudan istihdam olanak sağladığını anlattı. Kane, 140.000 ek istihdamın da limanın faaliyetlerinden bir ölçüde etkilendiğini açıkladı.

Kane yaşananlardan sadece Maryland'in değil Mississippi'ye kadar tüm Doğu Kıyısının etkileneceğini açıklayarak "Kazanın Baltimore ve Maryland eyaleti tarafından hissedilecek ekonomik etki akıl almaz boyutlarda," dedi.

GÜNLÜK 15 MİLYON DOLAR BUHAR OLABİLİR

Towson Üniversitesi'nde stratejik ortaklıklar ve uygulamalı araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı Dr. Daraius Irani limanla ilgili daha önce yapılan bir araştırmadan bahsetti.

Yapılan araştırmaya göre, limanın su yollarının kapanması nedeniyle ekonomik faaliyetlerde günlük yaklaşık 15 milyon dolarlık bir kaybı söz konusu olabilir. Buna eyalet ve yerel vergilerde günlük 1,5 milyon dolarlık bir kaybın da dahil olduğunu ifade edildi.

OTOMOTİV DEVLERİ DE TEHDİT ALTINDA

S&P Global Market Intelligence’a göre Baltimore 31 Ocak’a kadar geçen bir yılda tüm Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı ithalatının yalnızca %3’ünü gerçekleştirdi. Ancak liman içinde ve çevresinde BMW AG, Volkswagen AG ve Mercedes-Benz Group AG’nin de olduğu Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin tesisleri de bulunuyor.

KÖMÜR SEVKİYATI SEKTEYE UĞRAYABİLİR

Bölgeyi önemli kılan başka bir özellik ise buranın ABD’nin kömür ihracatında ikinci büyük terminali olması. Kapanma Hindistan’a yapılan sevkiyatları etkileyebilir.

Kazanın Orta Atlantik bölgesinde haftalarca ve hatta aylarca ulaşım kesintilerine neden olması ve 2,5 milyon ton kadar kömür, Ford ve GM tarafından üretilen yüzlerce araba, kereste ve alçıtaşı gibi malların lojistik tıkanıklıklarla karşı karşıya kalması bekleniyor.

ALTERNATİF YOLLAR ARANIYOR

Sevkiyatın ülkenin batı kıyılarına kaydırılacağı ifade edilirken Ford Motor Co. ve General Motors Co. da alternatif rotalar arıyor.

Bloomberg TV’ye konuşan Ford’un finans müdürü John Lawler, “Bu, çok fazla akışın olduğu büyük bir liman, dolayısıyla bir etkisi olacak. Geçici çözümler üzerinde çalışacağız. Parçaları Doğu Yakası’ndaki veya ülkenin başka yerlerindeki diğer limanlara yönlendirmemiz gerekecek” dedi.

TEDARİK ZİNCİRİ KOPACAK MI?

Oslo merkezli denizcilik analiz şirketi Xeneta’dan Emily Stausbøll “Uzak Doğu’dan ABD’nin Doğu Kıyısı’na okyanus taşımacılığı hizmetleri, Panama Kanalı’ndaki kuraklık ve Kızıldeniz’deki son çatışmalardan zaten etkilenmiş durumdaydı.

Bu faktörler halihazırda maliyetleri %150 arttırmıştı ve şimdi bu son olay endişeleri tırmandıracak” açıklamasını yaptı.

EY Başekonomisti Gregory Daco, “Makroekonomik sonuçların sınırlı olacağını tahmin ediyorum ancak bu durum yakından takip edilmeyi gerektiriyor” derken, Moody’s Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi, daha geniş ekonomik etkinin sınırlı olacağını ancak bunun “ülkenin altyapısının ve tedarik zincirlerinin kırılganlığının bir başka sinyali olduğunu” söyledi.