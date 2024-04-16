Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, çocukların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor!

16 Nisan 2024 16:16 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:20

Proje kapsamında, çocukların bedensel sağlık ve gelişimlerini desteklemek için "akıllı biyolojik saat" ve "akıllı zaman yönetimi" kavramları öne çıkarılarak, özellikle öğrencilerin internet, tablet, TV, bilgisayar gibi teknolojileri kullanırken eğitim, spor, aile ve arkadaş dengesini kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. "Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi", 3 yıldır projeyi devam ettirerek bu sene de Türkiye genelinde 300 okul ve 65 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Edirne illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülüyor.

Saat&Saat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, onların sağlıklı büyümelerine ve başarılı bir geleceğe adım atmalarına destek olmaya devam ediyor.

SAAT&SAAT HAKKINDA:

Saat&Saat, köklü bir geçmişe sahip olup, 1971 yılından beri saat sektöründe varlığını sürdürmektedir. 1994 yılında markalaşan Saat&Saat, dünya çapında tanınmış markaların Türkiye distribütörü olarak sektörde önemli bir konuma gelmiştir. İlk olarak Adidas’ı, ardından da DKNY markasını portföyüne ekleyerek büyümesini sürdürmüş ve sonraki yıllarda Versace, Raymond Weil, Maurice Lacroix, Michael Kors, Fossil, Philipp Plein, Guess, Gc, Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Calvin Klein, Missoni, Jacques Philippe, Welder, Universe Constant, Milano X Change, Wesse, U.S. Polo Assn, Ted Baker, Furla, Kenneth Cole, Tory Burch gibi global 30'dan fazla saat ve takı markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiştir. 158 mağaza ve shop-in-shop, 469 bayi, www.saatvesaat.com.tr ve tüm pazaryerleri üzerinden Saat&Saat, 30 yıllık deneyimiyle ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. Türkiye genelinde tüm markalara teknik servis hizmeti vermektedir.

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