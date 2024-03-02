Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

02 Mart 2024 13:13 - Güncelleme : 02 Mart 2024 13:19

Geleneksel yemek tarifleri, yemek eleştirmeni incelemeleri ve popüler malzemeler ve yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren, çevrimiçi seyahat rehberi TasteAtlas en iyi sadviç listesini yayınladı.

Dünyanın değişik ülkelerinden 100 sandviçin değerlendirildiği listede Türkiye’den de bir lezzet bulunuyor. Hem de ilk sırada...

Sokak lezzetleri kategorisinde değerlendirilen sandviç, içine konulan çeşitli malzemeler ve farklı ekmek türleriyle tüm dünyada severe tüketilen yemekleri arasında geliyor. TasteAtlas En İyi 100 Sandviçi listesi paylaştı ve en iyi türleri bir araya getirdi. Türkiye'den de bir lezzet listeden yer aldı ve sıralamada başı çekti. İşte en iyi sandviç sıralamasında ilk 10...

10. Prego, Portekiz

Prego, sarımsakla terbiye edilmiş, kızartılmış, soğan ve şarapla birlikte sotelenmiş ve daha sonra bir ekmek içine yerleştirilmiş ince sığır eti dilimleriyle hazırlanıyor.

9. Mozzarella in carrozza, İtalya

İtalya'nın çeşitli bölgelerinde yenmesine rağmen özellikle Campania'da popüler olan kızarmış bir sandviçdir. Sandviç, kabuksuz, hafif bayat ekmek, mozzarella peyniri, un, süt ve çırpılmış yumurta ile yapılır.

8. Sandwich de lomo, Arjantin

İnce dilimlenmiş lomo bifteği, domates, soğan, marul, mayonez, et sosu, jambon, peynir ve yumurta ile doldurulan sandviç hem Arjantin hem de Uruguay’da oldukça popüler.

7. Istakozlu sandviç, ABD

ABD’ye özgü olan ıstakozlu sandviç, pişmiş ıstakoz eti ve erimiş tereyağıyla yapılıyor. Ek olarak marul, limon suyu, tuz ve karabiber de katılabiliyor.

6. Tortas, Meksika

Çoğunlukla otantik Meksika malzemeleriyle doldurulmuş tatlı geleneksel sandviçlerdir.

5. Meat and Cold Cuts Bánh Mì, Vietnam

Vietnam söğüşleri ile birlikte salatalık, mayonez, havuç ve daikon turşusu ve bánh mì rulosuna doldurulmuş ciğer ezmesi ile yapılır.

4. Montreal Füme Etli Sandviç, Kanada

Montreal füme eti, Kanada'nın Montreal kentinde ortaya çıkan bir şarküteri etli sandviç türüdür. Sandviç, yoğun, dumanlı bir tada sahip.

3. Bánh mì, Vietnam

Baget ekmeğini paylaşan popüler bir Vietnam sandviç çeşididir.

2. Shawarma, Lübnan

Kuzu, hindi, tavuk, dana eti ya da farklı etlerin karışımıyla yapılır ve saatlerce ağır ağır pişirilip kendi suları ve yağlarıyla kızartılarak eşsiz bir lezzet kazanır, ancak mükemmel bir shawarma'nın asıl sırrı marinasyonundadır.

1. Tombik döner, Türkiye

Pide ekmeğinin döner etiyle doldurulduğu bu lezzet, Taste Atlas'a göre dünyanın en lezzetli sandviçi. Ekmeğin dışı çıtır çıtır iken iç kısmı yumuşacık bırakılıyor. İçine ise domates, soğan, marul gibi sebzelerle çeşitli soslar eklenebiliyor.