Dünyanın gözü kritik toplantıda, Bakan Şimşek ve Karahan ABD yolunda! Uzman isim yorumladı

16 Nisan 2024 09:05 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:16

TPAO'dan müjde geldi, bir ilde daha petrol sevinci

TPAO'dan müjde geldi, bir ilde daha petrol sevinci

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak için ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.

Ekonomide atılan adımlar ile güven ve istikrar ortamı, yabancı yatırımcılara anlatılacak.

HEDEF VE REFORMLAR ANLATILACAK

İkili, olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Bu kapsamda ikili görüşmeler gerçekleştirilecek, yatırımcılarla bir araya gelinecek. Bakan Şimşek'in, 22 Nisan'da da New York'ta yatırımcı toplantısına katılması bekleniyor.

Görüşmelerde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları, orta vadeli program'daki hedef ve reformlar anlatılacak. Katılımcılar fırsatları değerlendirmeye davet edilecek.

FON AKIŞI HIZLANACAK

TRT Haber’de yer alan habere göre, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Abuzer Pınar, görüşmelerin ardından fon akışının hızlanacağı görüşünde.

"Kısa vadede istikrarımız açısından önemli olan portföy girişi, sıcak para girişi etkili olacak diye düşünüyorum. Bu piyasaları olumlu etkileyecektir. Hem döviz kuru üzerindeki baskıyı azaltacaktır hem de borsalar açısından olumlu sonuçlar yaratacaktır."