Eğitime fahiş zam yapmışlardı! Özel okullar öğretmen maaşında kesenin ağzını kapadı

26 Şubat 2024 15:41 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 15:48

Özel okullar fahiş ve rekor ücretleri ile dudak uçuklatırken, bu zamlar için öğretmen maaşlarını gerekçe gösteren özel okullar bu kez öğretmeni için kesenin ağzını kapadı.

Maaşları neredeyse asgari ücret seviyesine inen öğretmenler özel okullara tepkili. Pek çok özel okul düşük maaşla personel çalıştırmaya devam ediyor.

ÖZELDE ÜCRETLER FIRLADI, ÖĞRETMENİN MAAŞI DÜŞTÜ

Özel okulların 2024-2025 eğitim, öğretim yılı için istedikleri ücretlere yönelik tartışmalara bu kurumlarda görev yapan öğretmenler de katıldı. Aylık 20-25 bin TL kazandıklarını söyleyen öğretmenler, "Aldığımız maaş 24 kişilik sınıfın 1.5 öğrenci ücretine denk geliyor" diye sitem ediyor.

"Ekol Okullar" olarak tanımlanan birçok özel eğitim kurumu gelecek yıl için 400, 500 bin TL eğitim ücretinin yanı sıra yemek ve eğitim materyal parası talep ederken, öğretmenler ise hak ettikleri ücreti alamadıklarından şikayet ediyor.

YILLIK MAAŞIN TOPLAMI 1.5 ÖĞRENCİ ÜCRETİNE DENK

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Mersin İl Temsilcisi Duygu Ergen, özel okullarda öğretmenlere verilen maaşın düşük olduğundan şikayet ederken, "Veliler, öğretmenlerin sürekliliği ve verilen eğitime güvenerek çocuklarını okula kayıt ettiriyorlar ancak özel eğitim kurumları öğrenciden alınan paraların çok ama çok az kısmını öğretmene ayırıyor. Aldığımız yıllık maaşın toplamı, 24 kişilik sınıfın 1.5 öğrenci ücretine denk geliyor" dedi.

ÖĞRETMENLER DERTLİ!

Özel okulda çalışan öğretmenler Haber Global’den Mert İnan'a konuştu. İstanbul'da ekol okullar dahil olmak üzere özel okullarda görev yapan ancak isimlerini vermekten çekinen öğretmenler maaşlarından dert yanıyor. Özel eğitim kurumunda çalışan öğretmen, “Maalesef hakkımızı alamıyoruz. Veliye sadece eğitim ücretinde yüzde 57 zam yapıldı. Bunun yanı sıra yemek, servis ve kağıt parası adı altı da fiyatlar talep ediliyor. Öğretmene gelince en fazla yüzde 59 zam yapabiliriz deniyor. Maaşım asgari ücret açıklanmadan önce 15 bin TL idi. Yüzde 59 zam yapılarak 22 bin TL'ye yükseldi. Evlilik planı yapıyorum ve İstanbul'daki ev kiraları 20 bin TL'den başlıyor. Söyleyecek başka sözüm yok.” diyor.

Özel eğitim kurumunda çalışan bir diğer öğretmen de masraflarına da dikkat çekerek "Özel okullarda çalışan öğretmenlerin sadece maaş gideri var. Onun dışında çayını, kahvesini bile kendisi alıyor. Yeri geliyor bazı okullarda peçeteyi bile öğretmenler kendileri getiriyor. İşverenin bir sınıfını 20 kişi hesaplarsak, 300 bin TL'den 6 milyon TL yapar. Bir öğretmen maaşı 20-25 bin TL Bazı okullarda öğretmen maaşları bir veliden alınan paradan daha az kalıyor." Diyor.

Bir başka öğretmen de mesai ücretlerini alamadıklarından şikayet ederek, "En büyük sıkıntımız maaşların düşük olması. Özel günlerde fazla mesai yapmamıza karşın, mesai ücretlerinin yatmaması veya yarım yatması da söz konusu. Haftada 2, 3 gün nöbet tutmamız istenirken, bu nöbetler çoğu zaman ücretlendirilmiyor. Bu bahsettiğim 20 yıllık bir kolejde oluyor. Yeni kurulmuş okulları düşünemiyorum." dedi.

ÖĞRETMEN MAAŞLARINI BAHANE EDEREK ZAM YAPTILAR AMA…

Öte yandan Özel Okul Velileri Platformu'ndan yapılan açıklamada ise özel okulların yaptıkları yüksek zamlar için öğretmen maaşlarını gerekçe gösterdiğine, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığına değinilirken, "Vakıf okulları dışında kalan özellikle zincir özel okullarda öğretmen maaşları asgari ücretin biraz üzerinde" görüşleri sıralandı.