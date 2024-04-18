Ekonomide MB kasası gündemde! Rezervlerdeki artış dikkat çekti

18 Nisan 2024 15:25 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE ARTIŞ

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Nisan ile biten haftada 3 milyar 745 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 5 Nisan haftasında 2 milyar 300 milyon dolar artarak 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara yükseldi.

ÖNCELİĞİMİZ REZERVLER

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları için gittiği Washington'da 16 Nisan’da önemli açıklamalar yaparak şunları kaydetti:

"Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek"