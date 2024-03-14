Altın neden düştü, dolar neden yükseldi? Ünlü ekonomist tek tek anlattı

14 Mart 2024 10:47 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:50

ABD TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ons altını zirveden düşürürken gram altın da geriledi. Bununla beraber seçimlerden sonra dolar kurunun yukarı yönlü hareket edeceği beklentisi özellikle bireysel yatırımcıların dövize yüksek talep göstermesine neden oldu. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın ve dolar piyasalarındaki hareketleri TGRT Haber ekranlarında anlattı.

GRAM ALTIN GERİLEDİ

Salı günü açıklanan ABD enflasyon verilerine göre, yüzde 3,1'lik beklentiler geride kalırken şubat ayında TÜFE 3,2 olarak açıklandı. Piyasalar verilerin ardından temkinli adımlar atmaya devam ederken altına yönelik kar satışları geldi.

Altın, bir önceki seansta yaklaşık %1 değer kazandıktan sonra Perşembe günü ons başına 2.170 doların üzerinde kaldı. Ons altındaki hareketlilikler gram altını da etkiledi. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 238 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

DOLARDA TALEP YÜKSELİŞİ

ABD ekonomik verilerindeki hareketlilikler sonrası dolar endeksi 102,8 civarında sabitlendi. Talepteki artışla beraber dolar yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,1280 liradan, avro 35,2910 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,1260 liradan alınan dolar, 32,1280 liradan satılıyor. 35,2890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,2910 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 32,0980 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1120 lira olmuştu.

Filiz Eryılmaz piyasalara yönelik açıklamalarında şunları kaydetti:

SEÇİM SONRASI TALEP DEVAM EDECEK Mİ?

Bakın dolarda hareket var. Her sabah sabah seansında bu hareket daha güçlü oluyor. Dolayısıyla da ciddi bir vootelite var. Böyle çok sakin bir hareket gibi görünse de volatiliğe yüksek sebebi belli: Seçim bitecek, kurlar artacak beklentisiyle özellikle gerçek kişiler yani vatandaşlar şirketler tarafında değil ciddi bir dolar talebi var. Ekonomi yönetimi söz yönlendirmede bulunuyor.

Mümkün mertebe anlaşılan o ki rezervlerden piyasaya müdahalede bulunuyor ama işte kontrol altında tutabildiği kadar tutmaya çalışıyor. Çünkü kurda ciddi bir artış olmaması gerekir. Seçime kadar idare eder. Çünkü merkez bankasının rezervlerinde güçlü bir problem olmaz ama asıl sorun seçimden sonra da 1 Nisan itibariyle talep bitmiş olacak mı?



ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Hala bu inanış devam edecek mi? Eğer devam ederse bu merkez bankasının işini çok zorlaştırır. Piyasadaki algıları bozar. Ben devam etse bile bu kadar güçlü devam edeceği kanaatinde değilim. Şimdi dolarda yükseliş olmasına rağmen dikkat edersiniz gram altında bir düşüş var. Bunun sebebi de ons altında bir düşüş var. Bugün ons altında düşüşün sebebi Amerikan 10 yıllıkların yükseldi. Çünkü bugün Amerika'dan çok önemli 2 veri gelecek.

Bu 2 veri önümüzdeki hafta çarşamba FED kararına kadar piyasanın yönünü belirleyecek. Piyasa biraz tedirginliğe niye tedirgin? TÜFE rakamları geldi, iyi de vardı, kötü de vardı. Piyasa tamam o kadar da çok kötü değil dedi. Ama bugün gelecek olan üretici fiyatları endeksi çarşamba gününden sonra kötüye işaret ederse ya yakın vadede altında düzeltme olabilir, belki çok güçlü düzeltme olmasa da neden? Çünkü ÜFE'yi piyasa TÜFE kadar önemsemiyor. FED'in kararı için önemli olabilir, altında onun baskısı var, bekleyişi var, o da gram altını aşağı çekiyor, ons altındaki düşüş diyebilirim.