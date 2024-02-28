Ünlü ekonomist 'Treni kaçırmayın' dedi, şaşırtan dolar ve altın tahminini açıkladı

28 Şubat 2024 10:32 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 11:37

Gram altın ve dolar/TL kuru rekor üzerine rekor kırarak son bir ayın en yüksek seviyesine yükseldiler. Gram altın ons ve dolar kurundan aldığı destekle Kapalıçarşı piyasalarında 2.100 TL'nin üzerine kadar çıktı.

Dolar/TL ise çarşamba gününe 31,17 liraya kadar yükselerek yeni rekor seviyeye imza attı. TGRT Haber ekranlarına katılan Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası'nın ilk kez reel kurlar ilgili ifadeleri metne koyduğunu söyleyerek altın ve dolar için tahminlerini açıkladı.

Filiz Eryılmaz altın fiyatlarının yükseleceğini ifade ederek şunları kaydetti:

BU YIL ALTININ PAYINI ARTIRIN

En az enflasyon kadar ve hatta enflasyonun üzerinde, hatta TL bazlı bile değil. Belki dolar bazlı getiri elde edecek şekilde bir tasarruf payı yapmaları lazım. Tabii burada hep şunu söylüyoruz, çok iyi bir ekonomide bile olsanız çok kötü bir ekonomik şartta bile olsanız mutlaka portföy yapmanız lazım.

Yani kuralınızı tek bir yatırım aracına yatırmıyor olmanız lazım. Farklı yatırım araçlarını çeşitlendirme yaparak portföy oluşturarak riski azaltmanız lazım.

Getiri ihtimalini artırıyor olmanız lazım. Burada mutlaka portföyünüzün %25-30 kadar altın veya altına dayalı bir yatırım aracında olmalı. Yani bu fiziki altın olur işte bankalar üzerinden alım olabilir. Altına dayalı yatırım fonları olabilir, altın sertifikası olabilir mutlaka altının payı bu sene artmalı. Şimdi treni kaçırmamak lazım.

ALTIN ÇOK GÜÇLÜ YÜKSELECEK

Bakın altın şu an hala göreli olarak daha yavaş gidiyor. Evet ama özellikle ikinci çeyrekte ortası ve ikinci yarıdan itibaren altın çok güçlü yükselecek bu nedenle treni kaçırmamak lazım.

HER GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI

Ons altın tarafında 2.072 dolar üstü fiyatlamalar haftalık kapanış gelirse bu gram altını da destekler. Dolayısıyla ons altın 2.070 üstü haftalık kapanış gelirse 2.100’lere çok hızlı bir yükseliş olacak. Kısa vadeli trade etmek isteyenler için şu an altın alımı için uygun değil ama alıp unutacakları için uzun vadeli düşünenler için her geri çekilme kademeli alım fırsatı.

Yani şöyle düşünsünler, paralarını bölsünler altına yatırmak istedikleri paralarını geri çekilmelerde hepsini tek seferde deyip her geri çekilmedi. Kademeli kademeli alım yaparak Getirilerini bu stratejiyle daha çok arttırabilirler diye düşünüyorum.

Eryılmaz dolar/TL kuruna yönelik beklentilerini de paylaşarak açıklamalarına şöyle devam etti:

HIZLA ARTAN BİR DOLAR BEKLEMİYORUM

Mart sonundaki seçimler çok kıymetli olacak. Ben hemen beklentimi söyleyeyim, ben seçimlerden sonra güçlü dolar/TL artışı beklemiyorum. Diğer bir değişle devalüasyon beklemiyorum.

Bunun temel gerekçesi şu, yani Türkiye’de merkez bankasının oyun planı, ekonomi yönetiminin oyun planı, dolar/TL de baskıya dayalı güçlü artış olmama varsayımla dayalı.

Merkez bankası geçtiğimiz hafta faiz kararında bunu dile getirdi. Bakın Merkez Bankası ilk kez reel kurla ilgili bir sözlü ifadeyi metne koydu. Niye bunu koyuyor? Çünkü piyasaya şu mesajı veriyor, bakın böyle bir beklentiye girmeyin, ben buna müsaade etmeyeceğim çünkü enflasyonla mücadelenin ana bizdeki unsuru doların çok artmaması.

Şöyle daha teknik bir dille ifade edeyim, TL de reel değerlenmek yani evet dolar artacak yine fakat aylık enflasyonun üzerinde bir artış biz görmeyeceğiz. Bu nedenle de öyle birdenbire 40’lara 35’in üstüne hemen çıkan dolar/ TL seçimden sonra beklememek lazım.