Elon Musk'ın Tesla'sı zamlandı! Bazı araç modellerinde fiyat 1000 dolar arttı

16 Mart 2024 12:07 - Güncelleme : 16 Mart 2024 12:08

Tesla’dan kötü haber geldi. Bazı araç modellerine 1000 dolar zam yapıldı. Tesla CEO’su Elon Musk Avrupa ve Çin’de fiyatları düşürmüştü.

TESLA ZAMMI BAZI MODELLERDE GEÇERLİ

Tesla, ABD’de Model Y fiyatlarını 1 Nisan'da bin dolar artıracağını açıkladı. BloombergHT'nin haberine göre, Tesla, web sitesinde yaptığı açıklamada, 1 Nisan'da ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını bin dolar artıracağını duyurdu.

SON ARTIŞ MARTIN BAŞINDA YAPILMIŞTI

Şirket 1 Mart'ta Model Y arkadan çekişli ve uzun menzilli araçlarının fiyatlarını sırasıyla bin dolar artırarak 43.990 dolar ve 48.990 dolara yükseltmişti. Öte yandan şirket, arkadan çekişli ve uzun menzilli modeller için Nisan ayındaki artışın Mart ayındaki artışın üstüne çıkıp çıkmayacağını açıkça belirtmedi.

AVRUPA VE ÇİN’DE FİYAT DÜŞÜRDÜ

Tesla, Avrupa ve Çin'deki fiyatları düşürdükten yaklaşık bir ay sonra, Şubat ayında ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürmüştü.

CEO Elon Musk, Şubat ayında Tesla'nın X'te fiyatların Mart ayında artacağını söyleyen bir gönderisine yanıt vererek, "Bu, üretimin temel ikilemidir, fabrikaların verimlilik için sürekli üretime ihtiyacı vardır, ancak tüketici talebi mevsimseldir" dedi.