Emekli bayram ikramiyesi arttı! İşte paraların hesaba geçeceği tarih ve ödeme takvimi

02 Mart 2024 10:14 - Güncelleme : 02 Mart 2024 10:18

Emeklinin bayram ikramiyesine zam Meclis’ten geçti. 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde Genel Kurul’da kabul edildi. Emekli 2024 yılında hem Kurban hem de Ramazan Bayramı olmak üzere iki kez ödeme alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE YÜZDE 50 ZAM YAPILDI

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında maaş zammı alan emeklilere ikinci zam hayata geçti. Bayram ikramiyesine yapılacak zam müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Geçen yıl 2 bin lira olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesine bu yıl için yüzde 50 zam yapıldı.

Emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılmasına yasa düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

3 bin lira olan emekli ikramiyesi ödemeleri için tarih netleşti. Paraların hesaplara geçeceği tarih Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerine göre belirleniyor. Ödeme takvimi genel olarak bayramdan 1 hafta öncesi olarak oluşturuluyor.

2024 yılında Ramazan Bayramı tarihleri 10-11-12 Nisan tarihlerinde olduğu için emeklinin bayram ikramiyesinin de 9 Nisan 2024 tarihinden önce ödenmesi bekleniyor. Buna göre ödemelerin 1 -9 Nisan tarihlerini içeren haftada gerçekleşmesi bekleniyor.

Emeklinin ikinci bayram ikramiyesi de haziran ayında yatırılacak. 2024 yılı Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı idrak edilecek. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi ön görülüyor.

EYT'LİLER VE YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK

EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak. Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA ÖDEME YAPILACAK

Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.