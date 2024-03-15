Emekli için verilen seçim vaatleri can sıkıyor! Ücretsiz ekmek vaadine tepki

15 Mart 2024 17:49 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:57

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken meydanlarda da rekabet iyice kızıştı. Belediye başkanı adayları hem ziyaretlerinde hem de miting ve açılışlarda vaat üstüne vaat veriyor. Emekliden tutun da ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklarına pek çok sosyal destek ve yardım seçim malzemesi oldu.

Genel seçimi aratmayan, yerel seçim çalışmalarındaki vaatlerde gaza basan adaylar seçilmeleri halinde ücretsiz ekmekten, çocuk bezine, ücretsiz etten gıda yardımına kadar pek çok hizmeti sunacaklarını söylüyor. Özellikle siyasilerin ‘emekli’ üzerinden yaptığı vaatler de tepki topluyor. Emekliler ‘Biz sosyal yardım istemiyoruz’ diye de tepki gösteriyor. Vaatlere bir tepki de SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan geldi.

İsa Karakaş SGK’yı işaret ederek kurumun felsefesindeki inceliği ve nelerin yapılabileceğini TGRT’ye youtube kanalında anlattı.

“EMEKLİ ÜZERİNDEN VERİLEN SEÇİM VAATLERİ CAN SIKIYOR”

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, seçimlerde emekliler üzerinden yapılan vaatlere ‘can sıkıyor’ diyerek tepki gösterdi. Çocuk bezinden, ücretsiz ekmeğe verilen tüm vaatleri üzücü olduğunu dikkat çeken Karakaş, SGK sisteminin felsefesine dayanarak emeklilere neler yapılabileceği ile ilgili şunları söyledi:

“Avrupa’nın hiçbir ülkesinde yoktur bu. ‘Ücretsiz ekmek ve ücretsiz et’ şeklindeki vaatler bizim insanımıza yakışmıyor. Neler yapılabilir? Aylık bağlama oranını düzelteceksin. Bunu bir standarda bağlayacaksın. Diyeceksin ki en düşük emekli aylığı asgari ücretin altında olamaz. Refah da arttıkça emeklilere de vereceksin ki, gelir dağılımı da düzelsin. Emekliler de okusun, yazsın, ülkenin entelektüel birikimi de olsun. Emekliler de hiç kimseye muhtaç olmasın. Ne bir belediye başkanına muhtaç olsun ne de başka birine. Sadece çalıştıklarının karşılığını alsın. Sosyal Güvenliğin tekniği, felsefesi, çıkış amacı da budur insanlar başka birinden yardım aldıklarında insan onuruna yakışmaz. İnsanlar kendi yatırdıkları primleri bir zaman gelsin ki, onun karşılığını alsın. Devlet aracılığıyla sistemin bu şekilde işlemesi gerekir. Ücretsiz ekmek vermek nedir. Bu bizim insanımıza yakışmaz.”