Emekli ikramiyesi ödemeleri başlıyor! İşte SSK, Bağkur ve memur emeklisinin bayram ödemeleri takvimi

01 Nisan 2024 13:05 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:16

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Ramazan Bayramı için bu yıl 3 bin lira ödenecek ikramiyelerde ödeme takvimi belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için ödemelerde 4 ayrı tarih belirlendi. Maaşların yatırıldığı tarihe göre belirlenen emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2 Nisan Salı günü başlıyor.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyesi ödeme günlerini duyurdu. 4A, 4B ve 4C yani SSK, Bağkur ve memur emeklisinin bayram ödemeleri maaşlarının ödendiği takvime göre yapılacak.

SSK EMEKLİSİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

SSK 4A kapsamında gelir ve aylık alanlardan, maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18 olanlara 2 Nisan’da, 19, 20,21,22 olanlara 3 Nisan’da ve 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan’da ödemeleri yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödemelerinin tamamı aynı gün yatırılacak. 4B Bağ-Kur emeklileri, bayram ikramiyelerini 5 Nisan’da alabilirler.

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

Emekli Sandığı emeklisi olup maaş ödemelerini her ayın 1’i ve 2’sinde alanlara 2 Nisan tarihinde, 3, 4 ve 5 olanlara ise 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emekli ikramiyesi alacak olan hak sahipleri şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı,

Yaşlılık aylığı,

Vazife Malullüğü aylığı,

Malullük aylığı,

Ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri,

Ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları,

Gaziler,

Muharip gaziler,

Güvenlik korucuları,

Şampiyon sporcular,

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

Zamlı ikramiyeden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramı'nda yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

SGK'dan birden fazla dosyadan maaş alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar. Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.