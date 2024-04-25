Emekli maaşı almak için hileli yöntem! SGK tek tek tespit etti, paralar faiziyle geri alınacak

25 Nisan 2024 10:38 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:50

SGK harekete geçti. Denetmenler görevlendirildi, tek tek takip başladı. Hileli yöneteme başvuran yanacak ve ödenen paralar faiziyle geri alınacak. SGK maaş için boşananları radarına aldı. Sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahibi konumundaki çocukların aldığı ölüm aylığında hile tespit ediliyor. Tespit edilen usulsüz işlemlere aylık kesilmesi, para ve hatta hapis cezasına kadar işlem uygulanıyor.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN EVLİ OLANLAR BOŞANIYOR

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar esas alınıyor. Hak sahibi bekar ise maaş direkt bağlanıyor. Çocukları eğer evli ise maaş alamıyor. Bu nedenle bazı çiftler, anlaşmalı olarak boşanıp ölüm aylığı almak için aynı evde yaşama yoluna gidebiliyor. Bu konuda SGK’ya her yıl şikayetlerin arttığı da biliniyor. Genellikle en yakın akrabadan bu şikayetler gelirken, boşanan çiftlerin aynı evde yaşadığı da komşulardan tespit ediliyor.

Bunu yapan hak sahibi kadınların aylıkları kesiliyor. SGK tarafından para cezasına da çarptırılabiliyor. Ne kadar süre ile aylık ödemesi yapıldıysa SGK ödenen parayı faiziyle geri alıyor.

İHBARLARIN ARDINDAN İNCELEME BAŞLATILIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerinin denetmenleri, ihbar ve araştırma sonucu kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor. Buna muvazaalı (danışıklı) boşanma da deniliyor. İhbarcılar 'Alo 170' iletişim merkezi ve CİMER aracılığıyla ya da kuruma gelerek ihbar ve şikayette bulunuyor. Sosyal güvenlik denetmenlerince il genelinde inceleme gerçekleştiriyor hatta kapı komşusuna kadar gidiyor.

2023 YILINDA 2 BİN 418 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Hürriyet yazarı Gazeteci Noyan Doğan, bugünkü yazısında vefat eden babadan yetim aylığı alabilmek için eşinden boşananların olduğunu bu zamana kadar da boşandığı eşi ile birlikte yaşamaya devam eden 2023 yılında 2 bin 418 kişiyi tespit ettiğini ve aylıklarını kestiklerini yazdı.

ÖDENEN MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96'ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

Ayrıca; Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilik ile ilgili 2018/38 sayılı genelgesine istinaden ölüm aylığının kesilmesi alt başlığı olan dul eşin aylıkları kısmında ‘’Ayrıca, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eşlerin bağlanmış olan aylıkları kesilecek ve adlarına ödenmiş olan tutarlar 5510 sayılı Kanunun 96’ncı maddesine göre geri alınacaktır” ibaresi yer alıyor.

İlgili kanunda; Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden, Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmi dört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmi dört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan, itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.” şeklinde ifade ediliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı denetmenler, bu gibi durumlarda gerekli olan incelemeleri yaparak ölüm maaşını kesiyor. Haksız yere kesinti yapma olasılığı da mevcuttur. Boşanmanın muvazaalı olup olmadığına mutlaka kanaat getirilmesi gerekiyor. Bu gibi bir durumla karşı karşıya kalınırsa ilk önce Sosyal Güvenlik Kurumuna itiraz dilekçesi yazılıyor ve bu dilekçeye ret cevabı geldiği takdirde İş mahkemesine iptal davası açılır.

YARGITAY’IN ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ İÇİN KARARI BİLE VAR!

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi bu gibi durumlarda haksızlıkların önüne geçilmesi için benzer karar vermiş, araştırmanın çerçevesini bile kararda yer vermişti. Kararda araştırmanın nasıl yapılacağı, şu şekilde ifade ediliyor:

"Araştırma yapılmalı, tarafların göstereceği tüm kanıtlar toplanmalı, davacı ile boşandığı eşinin yerleşim yerlerinin saptanmasına ilişkin olarak; muhtarlıktan ikametgah senetleri elde edilmeli, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden sağlanan nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerinden yararlanılmalı, adres değişiklik ve nakillerine ilişkin bilgilere ulaşılmalı, özellikle ilgili Nüfus Müdürlüğü’nden adres hareketleri, tarihleriyle birlikte istenilmeli, ilgililerin su, elektrik, telefon aboneliklerinin hangi adreste kimin adına tesis edildiği saptanmalı, seçmen bilgi kayıtları getirtilmeli, varsa çalışmaları nedeniyle resmi/özel kurum ve kuruluşlara verilen belgelerde yer alan adresler dikkate alınmalı, boşanan eşler 4857 sayılı Kanun hükümleri kapsamında yer almakta iseler adlarına ödeme yapılabilecek özel olarak açılan banka hesabı bulunup bulunmadığı belirlenmeli, boşanan eşlerin kayıtlı oldukları bölge/bölgeler yönünden kapsamlı ve aydınlatıcı Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı araştırması yapılmalı, anılan mahalle/köy muhtar ve azalarının tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine başvurulmalı, böylelikle “boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama” olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği, toplanan kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır."