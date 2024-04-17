Emekli maaşlarına düzenleme geliyor, reform sinyali geldi! Kriterler sil baştan değişecek

17 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:31

Savaş fırtınası altın fiyatlarını tetikledi! Talebe ne kuyumcular ne de Darphane yetişti

Savaş fırtınası altın fiyatlarını tetikledi! Talebe ne kuyumcular ne de Darphane yetişti

Emekliye zam için gözler temmuz ayına çevrildi. Yerel seçimler öncesinde seyyanen zam ve refah payı beklentisi olan emekliler umduğunu bulamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık meydanlarda refahı artıracak çalışmalar yapılacağı mesajını vermiş, beklentiyi karşılayacak zam için temmuz ayını işaret etmişti.

EMEKLİ VE ÜCRETLİLERDE KALICI REFAH ARTIŞI SAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısının ardından, ‘Her türlü popülist adımdan uzak duracağız’ mesajı verirken "Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Bu konuda tavrımız palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk, duracağız. Abuk sabuk vaatlerin adeta havada uçuştuğu 31 Mart seçim sürecinde maruz kaldığımız onca baskıya rağmen seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik” açıklamasını yaptı.

SGK’NIN RAPORU EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DURUMUNU ORTAYA KOYDU

SGK’nın 2023 raporunda toplam gelirler 2.1 trilyon, giderler ise 2.2 trilyon TL olarak gerçekleştiği ortaya çıktı. Gelirler içindeki en yüksek kalemi ise prim gelirleri, giderleri içinde de en yüksek kalemi emekli aylıkları oluşturuyor. SGK’nın 2023 yılı bütçesi yapılırken emekli aylıkları ödemelerinin öngörülenin üzerine çıkması da en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ve EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesine bağlandı. Raporda, 2023 yılı için SGK’nın bozulan dengesi için öneriler de yer aldı.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİN KRİTİK ÖNERİ

SGK’nın raporunda, prim ödeyen çalışabilir nüfus ile aylık alan ileri yaş nüfusun kompozisyonunun, mali sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekilirken nüfus yapısıyla bağlantılı olarak sosyal güvenlik politikalarının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve gerekli adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE REFORM SİNYALLERİ

Emeklilik sistemine gelebilecek reformlar ve gelmesi beklenen yenilikler SGK’nın raporu ışığında ele alan Hürriyet Yazası Noyan Doğan, yapılacak çalışmaların otomatik ayarlama ile emekli aylıklarına düzenleme şeklinde yapılacağını yazdı. Doğan yazısında, “SGK raporunda sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, emeklilik uygulamalarında otomatik ayarlama mekanizmalarından yararlanılması gerektiğinin altı çizilerek, doğurganlık oranı, beklenen ömür, istihdam oranı, göç gibi demografik veya ekonomik değişkenlere uyum sağlamak için emekli aylığına esas teşkil eden parametrelerin otomatik olarak güncelleneceğine dikkat çekiliyor.” dedi.

Emeklilikte otomatik ayarlama mekanizması kavramını ele alan Noyan Doğan, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda sosyal güvenlik alanında bu yıl içinde yapılacaklar ve atılacak adımlar arasında; doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa uyumlu olarak hem emeklilik kriterlerinin hem de emeklilik yaşının belirlenmesi için otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışma yapılacağına yer verildiğini de dikkat çekti.

EMEKLİ AYLIKLARINA OTOMATİK AYARLAMA MEKANİZMASI ÖNERİSİ

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda emeklilik sistemine yeni reform geleceğinin sinyalleri verilirken Noyan Doğan, Avrupa ülkelerinin bazılarında uygulanan emekli aylığı hesaplama yönteminden de açıkladı. Yönteme göre, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için emekli sayısının, çalışan sayısına oranındaki değişikliklere göre emekli maaşlarında ayarlamalara gidiliyor. Oran arttıkça emekli aylıkları azalıyor. Buna da otomatik ayarlama mekanizması deniyor. Doğan, SGK’nın bu sistemi önerdiğini, hem bu öneriden hem de Cumhurbaşkanlığı Programı’nda bulunan planda da emeklilikte yeni bir reformun anlaşıldığını dikkat çekti.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KÖK MAAŞ VE REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Diğer yandan, Sabah Gazetesi de iki yeni düzenlemenin gelebileceği ile ilgili haberlere de geçtiğimiz günlerde yer vermişti. Seçimden bu yana maaş zamları, seyyanen zam ve iyileştirmeler için ekonomi programı çerçevesinde çekimser davranan hükümetin yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalara başlayacağı konuşuluyor. 2024 yılının ikinci yarısında yapılması planlanan emekli zammı için iki düzenleme geleceği belirtiliyor. aban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması temmuzda gündeme gelecek. Emekliler için bir süredir uygulanan refah payı da temmuz ayında yine değerlendirilecek.