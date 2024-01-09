Emekli Memur-Sen'den emekli maaşlarına seyyanen zam talebi

09 Ocak 2024 12:58 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:02

Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından maaşlara yönelik talepler de gelmeye devam ediyor. Emekli Memur-Sen de konuya taleplerini açıkladı.

ADALETSİZ BİR FARK VAR

Yazılı açıklama yapan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, kamu görevlisi gibi emeklisinin de personel sisteminin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, kadronun sadece kamu çalışanına verilmiş bir hak ve menfaat değil, aynı zamanda kamu emeklisini de kapsayacak bir hak olduğuna dikkati çekti.

Emekli oldukları kadronun, haklarını sadece çalışırken ya da emekli olurken değil, emeklilik sürecinin tamamında etkilediğini belirten Küçükkösen, kamu görevlisinin görev aylığı ve emekli aylığı arasında orantısız, adaletsiz, hakkaniyetsiz bir farklılık olduğunu ifade etti.

SEYYANEN ÖDEME EMEKLİLERE YANSITILMALI

Ali Küçükkösen, emekliliğin, yıllarca verilen emeğin, sunulan katkının, dökülen alın terinin, eksiksiz yatırılan vergilerin sonucunda elde edilmiş bir hak olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayatımızın geri kalan kısmını insan onuruna yakışır bir maaş elde ederek, geçim kaygısı düşünmeden, huzurlu bir şekilde yaşamak kamu işvereninden en doğal beklentimizdir. Devletimizden beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması, çalışan-emekli arasındaki uçurumun azaltılması, eksikliklerin gidermesi, sesimizin duyulmasıdır."