Emekli promosyon hesapları değişti, cayma bedeli ödenecek mi?
Emekli banka promosyonlarının en düşük 8 bin lira en yüksek 12 bin lira olmasıyla kamu ve özel bankalarda promosyon hareketliliği yaşandı. Bazı emekliler düşük promosyon sözleşmesinin nasıl iptal edileceğini araştırıyor.
Asgari emekli promosyonu 8 bin lira olurken, bu rakam özel bankalarda 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bankasını değiştirmek isteyen emekliler ise cayma ayma haklarını kullanarak yeni rakamlara güncelleme yapmak istiyor.
YENİ PROMOSYON TUTARLARI BELLİ OLDU
Yeni promosyon tutarlarına göre, yüksek maaşı olan emekliler 12 bin TL promosyon alabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 10 bin TL taban ücreti altında ölüm aylığı (dul yetim maaşı) alanlarda promosyonun 5 bin TL olarak uygulanacağını açıkladı.
Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olup da maaşı 10 bin TL taban aylığa tamamlanan emekliler ise en düşük olarak belirlenen 8 bin liralık promosyonu alacak.
GÜNCELLEME NASIL YAPILACAK?
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, 8-12 bin TL’ye çıkarılan yeni promosyonlar maaşlara göre hesaplanacak. 10 bin TL taban maaş alanlar için promosyon 8 bin TL'den başlayacak. Bunun altında ölüm aylığı alanların promosyonu ise 5 bin TL olacak. Yeni ödemeler şu şekilde uygulanacak:
MAAŞ - PROMOSYON
- 10 Bin TL'ye kadar (Ölüm maaşı): 5.000 TL
- 10 Bin-15 bin TL arası: 8.000 TL
- 15 bin-20 bin TL: 10.000 TL
- 20 Bin TL üzeri: 12.000 TL
YENİ PROMOSYON NASIL ALINIR?
Kamu bankalarından maaşını alan emekliler öncelikle bankalarına başvurarak güncelleme yapmak istediklerini belirtecekler.
Bunun için şu yollarla başvuru yapılabilir:
- Şubeden başvuru
- ATM başvurusu
- Mobil bankacılık
- İnternet bankacılığı
- SMS (telefon)
3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?
3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.
CAYMA BEDELİ ÖDENECEK Mİ?
Bu emekliler sözleşmelerinin kalan süreleri için cayma haklarını kullanacak. Kalan sürenin promosyon miktarını geri ödeyecek ve yeni rakam üzerinden yeniden 3 yıllık sözleşme yapacak.
Bazı bankalar yeni ödenecek promosyondan mahsuplaşma yaptığından bir cayma bedeli ödemeye gerek kalmıyor.
Bu noktada hesaplama şöyle yapılacak:
- Alınan promosyon: 5.000 TL
- Taahhüt süresi: 36 ay
- Tamamlanan süre: 16 ay
- Kalan süre: 20 ay
- Mahsup edilecek tutar: (5.000 /36) x 20= 2.777,78 TL
- Yeni promosyon: 12.000 TL
- Hesaba yatırılacak tutar: 9.222,22 TL