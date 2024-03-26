Emekli promosyon hesapları değişti, cayma bedeli ödenecek mi?

26 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 26 Mart 2024 15:39

AK Partili isim seyyanen zam için net konuştu: 5-10 bin liralık çalışmamız yok!

AK Partili isim seyyanen zam için net konuştu: 5-10 bin liralık çalışmamız yok!

Asgari emekli promosyonu 8 bin lira olurken, bu rakam özel bankalarda 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bankasını değiştirmek isteyen emekliler ise cayma ayma haklarını kullanarak yeni rakamlara güncelleme yapmak istiyor.

YENİ PROMOSYON TUTARLARI BELLİ OLDU

Yeni promosyon tutarlarına göre, yüksek maaşı olan emekliler 12 bin TL promosyon alabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 10 bin TL taban ücreti altında ölüm aylığı (dul yetim maaşı) alanlarda promosyonun 5 bin TL olarak uygulanacağını açıkladı.

Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olup da maaşı 10 bin TL taban aylığa tamamlanan emekliler ise en düşük olarak belirlenen 8 bin liralık promosyonu alacak.

GÜNCELLEME NASIL YAPILACAK?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, 8-12 bin TL’ye çıkarılan yeni promosyonlar maaşlara göre hesaplanacak. 10 bin TL taban maaş alanlar için promosyon 8 bin TL'den başlayacak. Bunun altında ölüm aylığı alanların promosyonu ise 5 bin TL olacak. Yeni ödemeler şu şekilde uygulanacak:

MAAŞ - PROMOSYON

10 Bin TL'ye kadar (Ölüm maaşı): 5.000 TL

10 Bin-15 bin TL arası: 8.000 TL

15 bin-20 bin TL: 10.000 TL

20 Bin TL üzeri: 12.000 TL

YENİ PROMOSYON NASIL ALINIR?

Kamu bankalarından maaşını alan emekliler öncelikle bankalarına başvurarak güncelleme yapmak istediklerini belirtecekler.

Bunun için şu yollarla başvuru yapılabilir:

Şubeden başvuru

ATM başvurusu

Mobil bankacılık

İnternet bankacılığı

SMS (telefon)

3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?

3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.

CAYMA BEDELİ ÖDENECEK Mİ?

Bu emekliler sözleşmelerinin kalan süreleri için cayma haklarını kullanacak. Kalan sürenin promosyon miktarını geri ödeyecek ve yeni rakam üzerinden yeniden 3 yıllık sözleşme yapacak.

Bazı bankalar yeni ödenecek promosyondan mahsuplaşma yaptığından bir cayma bedeli ödemeye gerek kalmıyor.

Bu noktada hesaplama şöyle yapılacak: