Emekli ve memurun gözü ödeme takviminde! Maaşlar bayram öncesi yatacak mı?

24 Mart 2024 17:22 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:23

DMM'den emekli ödemeleri ile ilgili tartışma haberlerine yalanlama!

DMM'den emekli ödemeleri ile ilgili tartışma haberlerine yalanlama!

Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

Ramazan ayını yarıladık. Milyonlar bayrama kavuşmayı beklerken hem emekliler hem de memurlar hazırlıklar için maaşların ödeme takviminde değişiklik olup olmayacağını merak ediyor.

ERKEN MAAŞ ÖDEMESİ BEKLENTİSİ ARTTI

Nisan ayında yapılacak maaş ödemelerinin maaş ödeme takvimi içinde olması paraların hesaplara erken geçeceği beklentisini de arttırdı. Hem memur kesimi hem de emekliler gerek şehir dışına çıkmak gerekse bayram için hazırlıklarını tamamlamak için ödemelerin erkene çekilmesini ve bu konuda yapılacak açıklamaları bekliyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Ramazan Bayramı nisan ayında kutlanacak. Hükümet hem turizm sektöründeki hareketliliği artırmak hem de bayram tatili süresini uzatmak için süreyi uzatarak 9 günde çıkardı. Ramazan Bayramı'nda, arife gününden bir gün öncesine denk gelen 8 Nisan Pazartesi'nin de idari izin günü sayılması ile çalışanlar 9 gün tatil imkanına kavuştu.

CUMHURBAŞKANI RESMEN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi. Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı.

Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ TATİLE DENK GELİYOR

SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaplara aktarılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ise 25 ve 28’i arasında alıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaş ödemeleri 15’inden itibaren hesaplara yatırılıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Nisan ayında emekliler maaşlarıyla beraber bayram ikramiyesi ödemelerini alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin 2-5 Nisan ayında yapılacağını duyurmuştu. Bu tarihlerde emekli 3 bin lira olan zamlı ikramiyelerini hesaplarda görecek.

Emekliler ise ikramiye ve maaşların aynı tarihte yatıp yatmayacağını araştırırken beklentiler ödemelerin aynı tarihte yapılması. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında yapılan ödeme takvimine bakıldığında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce paralar hesaplara yatırılmıştı.

EMEKLİ VE MEMURUN MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE HESABA GEÇEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan’da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu. Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı’nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.