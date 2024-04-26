Emekliden asgari ücretliye herkesi ilgilendiriyor! Çalışma hayatı A’dan Z’ye değişiyor

26 Nisan 2024 15:32 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:53

Çalışma hayatını sil baştan değiştirecek yeni düzenlemeler için hükümet harekete geçti. Çalışma Meclisi toplanıyor. İşçiden, emekliye, asgari ücretliden, taşerona yeni düzenlemeler geliyor. Çalışma hayatı A’dan Z’ye değiştirecek kapsamlı çalışma yapılacak. Bu düzenlemelerin emekli maaşları ile asgari ücrete katkısının olup olmadığı merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV Youtube kanalında Alper Altun’a detayları anlattı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “5 yılda bir olan bu Çalışma Meclisi gerçekten sosyal güvenlik ve çalışma hayatı açısından öneme sahiptir. Çünkü çalışma hayatının tüm tarafları bu toplantılarda bir arada bulunuyor. Bu sosyal diyalog olayıdır. Taraflara danışmadan bir düzenleme yapmak doğru olmuyor, çoğu zaman ayakları yere basmıyor. Hükümet ilk geldiği zaman, sosyal güvenlik reformları yapıldı, İş Kanunu yenilendi, çalışma hayatında A’dan Z’ye kanunlar değiştirilmişti. Şimdi önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem olduğu için çalışma hayatıyla ilgili sorunlar var.” dedi.

“YAPAY ZEKA İLE ÇALIŞMA HAYATI DA DEĞİŞİYOR”

İsa Karakaş, dünyada teknoloji birlikte yapay zeka gelişimiyle çalışma hayatının da değiştiğini dikkat çekerek, “Türkiye’de de çalışma süresinin değişiminden esnek çalışmaya düzenlemeler bekleniyor. Artık robotlar çalışma hayatının içine girdi. Sisteme yeni çalışanların da girmesi lazım. Emekli maaşlarına gelecekte nasıl düzenleme yapılacağı da merak konusu. İşte bu Çalışma Meclisi’nde tüm bunlar gündeme gelecek” dedi.

ÇALIŞMA MECLİSİ’NDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM ASGARİ ÜCRET OLACAK

Çalışma Meclisi’nin 29 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını belirten İsa Karakaş, 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla sona ereceğini söyledi. İşçi sendikaları, memur sendikaları, esnaf odaları ve işveren temsilcileri katılacağı Çalışma Meclisi’nde en önemli konunun asgari ücret olacağını dikkat çeken Karakaş, bunun sadece işçileri ilgilendiren bir mesele değil aynı zamanda işverenleri maliyetlerin düşürülmesinde, hükümetin de enflasyonun kontrol altına alınmasında önemli görüldüğünü söyledi.

"ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI OLMAZSA SATIN ALMA GÜCÜ KORUNAMAZ"

İsa Karakaş, asgari ücrete temmuz zammı yapılmazsa satın alma gücünün korunamayacağını dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Mart ayı itibariyle açlık sınırı ne kadar diye bakarsak, Türk-İş rakamlarına göre 16 bin 793. Nisan ayında asgari ücret açlık sınırının altında kalacak. Açlık sınırının altındaki bir asgari ücret insan haklarına aykırıdır. Biz açlık sınırını hesaplarken sadece gıda ve beslenme ile ilgili kısmı baz alıyoruz. Dolayısıyla insanların yaşam hakkı açısından bütün gereksinimlerini karşılayacak gelire sahip olmaları gerekiyor. Dolayısıyla asgari ücret sadece gıdayı baz aldığımızda, ısınma yok, kira yok, ulaşım yok bunun içinde. Dolayısıyla açlık sınırında olması demek insanların beslenmeleri dışında bütün sosyal gereksinimlerinden yoksun olması anlamına geliyor. Enflasyon rakamlarına baktığımızda, aradaki farka baktığımızda 15.06. Bugün itibariye asgari ücrete 15.06 oranında güncelleme yapılması lazım. Bakın zamdan bahsetmiyorum. Yılbaşındaki artış sadece satın alma gücünü koruması için güncelleme yapılması lazım. Merkez Bankası’nın beklenti anketlerine bakıyoruz beklentiler yüzde 25 düzeyinde. Yüzde 25 bile olsa temmuz ayında asgari ücreti artırmadığınız takdirde, mevcut asgari ücrette 4.250 TL kayıp oluyor. Yani temmuz ayında sadece 6 aylık enflasyon baz alındığında asgari ücretlilerin 4.250 TL’lik kaybı oluyor. Bu şekilde 17 bin olan asgari ücretten bu oranı çıkardığımızsa 12 bin liralık bir asgari ücret kalıyor. Biz sadece enflasyonun yükünü işçilerin üzerine yükleyemeyiz”

ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR SÜRPRİZ GELİR Mİ?

Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem de Mehmet Şimşek’in temmuz ayında asgari ücrete zam olmayacağını açıklamalarının da hatırlatılması üzerine ‘Bir sürpriz gelir mi? sorusunu da İsa Karakaş, “Yoksullaşmanın daha da artması üzerine artık yoksullaşmadan bahsedeceğiz. Emekliye de sadece enflasyon oranında zammın verilmesi halinde de yoksulluk ve gelir dağılımı daha da bozulacak. Çünkü, baktığımızda yüzde 20’lik dilimin üzerinde kalanların gelirleri sürekli yükselmiş, altında kalanların da sürekli düşüş göstermiş. Bunu düzeltmemiz lazım. Bunu çaresi, sosyal politika araçları arasında en önemli argümanlardan biri asgari ücrettir. Asgari ücreti yükselttiğimiz takdirde gelir dağılımını da korursunuz. Eğer kalkıp da en yüksek gelirlinin üzerine enflasyonu yüklemediğiniz takdirde, en düşük gelirliler olan asgari ücretliye yüklediğinizde bu gelir dağılımıyla hiçbir hükümetin çalışanlar nezdinde itibari olmaz." diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARINA YILLIK ENFLASYONA GÖRE Mİ ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşlarının hesaplanmasında 6 aylık enflasyon değil de yıllık enflasyonun baz alınacağı iddialarını da değerlendiren İsa Karakaş, “Yıllık enflasyon hesaplaması yere basmayan bir hesaplama olur. Emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağı yasada açık ve nettir. Bizim emekli maaşları ocak ayında yenileniyor, 6 aylık enflasyon oranında fark yansıtılıyor. Burada hükümet ekstra bir refah payı verebiliyor.” dedi.

EMEKLİNİN KÖK MAAŞI İLE İLGİLİ TEMMUZ ZAMMI SENDROMU MU OLACAK?

‘Emekli maaşları nasıl olacak?’ sorusuna cevap veren İsa Karakaş, “Biz Ankara’dayız kulisleri çok yakından takip ediyoruz. Hükümetin elinde bir çıkmaz var. Bu kök maaştır. Kök maaş ile ilgili ikinci temmuz zammı sendromu mu olacak. Geçen sene verilen enflasyon güncellemesi, maaşı 6 bin liranın altında olanlara ‘sıfır zam’ olarak yansıdı. Yine kök maaş ile ilerlendiği takdirde 10 bin liranın altında maaş alanlar ‘sıfır zam’ ile karşılaşacak. Diyelim ki hükümet kök maaşı, 7 bin lira 8 bin lir olanlara zaten oransal zam verdiğinde ‘sıfır’ zam vermiş oluyor. Bu nasıl artacak? 10 bin lira altında olanların maaşlarını yüzde 50 zam yapsa bile, 8 bin lira olan 12 bin lira olacak. Bunu yaptığı zaman, sosyal sigorta tekniği açısından sistemin infilak etmesi anlamına gelecek.” dedi.

Diğer yandan ekonomi yönetiminin hedefleri tutturmak için sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceği de göz önünde bulundurulduğunda yapılacak güncellemelerde hükûmetin cömert davranmayacağı aşikârdır. Dolayısıyla hükûmetin temmuz ayına kadar belirtilen çıkmazlar üzerinde esaslı formüller üretmesi gerekmektedir.

EMEKLİYE ‘SEYYANEN ZAM’ FORMÜLÜ ŞART!

İsa Karakaş, emekliye yapılacak zamda konuşulan formülleri de değerlendirdi ve asıl formülü açıkladı. Karakaş, “Şu anda konuşulan formüllerden biri 10 bin liranın üzerinde olanlara yüzde 25 oranında zam yapılması, bu durumda maaşlar 12. Bin 500 olacak. Normal kök maaşı 10 bin olanın da maaşını 12 bin 500’e çıkartırsanız, bunun ayarlamasında çok büyük sıkıntılar doğar. İyice işin içinden çıkılmaz hale gelir. Burada aslında seyyanen zam formülü şart. “ dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...