Emeklilere ek zam yapılacak mı? Asgari ücrete ikinci zam var mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş beklentileri tek tek açıkladı

25 Mart 2024 17:32 - Güncelleme : 25 Mart 2024 17:38

TGRT Haber Ankara Müdürü Ahmet Sözcan’ın sorularını yanıtlayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş maaş zamları, emeklinin ve asgari ücretlinin beklentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLERE EK ZAM YAPILACAK MI?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “Ocak ve temmuz ayında bütün emeklilerin maaşlarına güncelleme geliyor. Yasa gereği, temmuzda enflasyon oranı ne kadarsa gelecek. Şu an yüzde 24-25. SSK ve Bağkur emeklilerine zaten o zam gelecek. Bu satın alma gücünün korunması anlamında güncelleme anlamına geliyor. Temmuz ayında şu ana kadar bütün emeklilerimizin ısrarla söylediği, seyyanen zam açık konuşmakta fayda var bütün emeklilerde infiale yol açtı. Seyyanen zam vaadi vardı, kaç ay geçti. Hala yapılmadı. En son yapılan açıklamalarda, ‘çalışmalar var, her an açıklanabilir’ açıklamaları yapıldı. Bununla ilgili iyileştirme beklentisi halen devam ediyor.” dedi.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM VAR MI?

Asgari ücrete ikinci zam beklentilerinin artmasıyla birlikte güncellemenin yeniden devreye alınıp alınmayacağı ile ilgili olarak Karakaş, enflasyon tahminleri ışığında açıklamalarda bulundu. Karakaş, “Asgari ücret ile ilgili yasada, Ocak ayında, temmuz ayında veya kaç kez belirlersen belirle bununla ilgili sıkıntı yok. İstenildiği zaman yeniden artırılabilir. Bugün enflasyona baktığımızda yine temmuz ayıa gelindiğinde beklentiler yüzde 24-25 civarında olması bekleniyor. Dolayısıyla çalışanların haklarının telafisi anlamında temmuz ayında olma ihtimali yüksektir. Hafızalarınızı tazeleyelim. 2022-2023 yılında asgari ücrete zam beklentisi vardı hep gelmişti. Bizim temennimiz yüzde 25’lerde bir enflasyon olursa güncelleme kaçınılmaz olur” dedi.