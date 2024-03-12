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12 Mart 2024 00:10 - Güncelleme : 12 Mart 2024 00:31

Emeklilere müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu

Son dakika haberi: Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayınlanıp resmen yürürlüğe girdi

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber.com.tr
Emeklilere müjde! Resmi Gazete&#039;de yayımlandı: Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu
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Emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayınlanıp resmen yürürlüğe girdi.

Mart başında TBMM'den geçen, emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamış, Kabine toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin bayramdan önce yapılacağını söylemişti.

 

Kaynak: TGRT Haber.com.tr
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