Emeklilere müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu
Son dakika haberi: Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayınlanıp resmen yürürlüğe girdi
Emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayınlanıp resmen yürürlüğe girdi.
Mart başında TBMM'den geçen, emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamış, Kabine toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin bayramdan önce yapılacağını söylemişti.