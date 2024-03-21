Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! Kök aylık değişikliği ve yaşa göre maaş geliyor

21 Mart 2024 10:13 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:19

Emeklilikte sistem değişiyor. Yaşa göre maaş ve kök aylık değişikliği geliyor. Sil baştan ele alınan İş Kanunu, yeni düzenlemeler ile değiştirilecek. Emekli maaşlarında yeni sistem hazirandan önce hayata geçecek. Çalışmaya göre taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak. Ayrıca 10 bin lira altı maaş alan emeklilerin kök aylıkları düzenlenecek.

EMEKLİ MAAŞI HESABINDA YENİ FORMÜLE GEÇİLİYOR

Hükümet tarafından intibak düzenlemesi olmayacağına dair açıklamalar gelse de, yalnızca en düşük emekli maaşı alan sayıları 6 milyonu bulanlar için değişiklikler geliyor. Aylar önce sistemdeki dengesizlikleri düzeltmek için üzerinde çalışılan İş Kanunu'nda yenilikler yapılacak. Yeni Şafak’ın haberine göre, yapılacak düzenleme ile emekli maaşı hesabında yeni bir formüle geçilecek. Buna göre, en düşük maaş alan yani 10 bin TL maaş alan emeklinin eline geçen aylık yeni sisteme göre hesaplanacak ve maaşları değiştirecek.

TABAN AYLIKTA EMEKLİLİK YAŞI ESAS ALINACAK

Emekli kök aylığı üzerinde yapılacak değişiklikle, taban aylığın en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira bandına çıkarılması için çalışmalara hazirandan önce başlanması planlanıyor. Maaş hesabında konuşulan formüllerden biri de vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi oldu.

Söz konusu düzenleme eğer uzlaşıya varılırsa çalışma hayatını tekrar kurgulaması öngörülen yeni İş Kanunu’na eklenecek. Bu kapsamda emeklilik hakkı ve yaşı gibi olguların da sil baştan tanımlanabileceği ifade edildi.

SİGORTA PRİMİ VE SİGORTA GÜN SAYISINDAN BAĞIMSIZ OLACAK

Emeklilere, sigorta primi ve sigorta gün sayısından bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre standart taban aylık bağlanması sağlanmasını amaçlayan seçenek de masada. Bu seçeneğin benimsenmesi halinde, emeklilik için gereken sigorta gün sayısı ve pirim ödemelerinden bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre en düşük emekli maaşı tabanı belirlenecek.

BELİRLENEN TABAN AYLIĞIN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI KALMAYACAK

Emekli olan kişi bu tabanın altında maaş alamayacak. Yani 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira emekli maaşı alacak. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da artabilecek.

6 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Halihazırda 16 milyonu aşan emeklilerin 13 milyona yakını asgari ücretin altında aylık alırken, 6 milyon emekli ise en düşük maaş olan 10 bin lira ile hayatını geçirmeye çalışıyor.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilerin taban aylıklarını 10 bin liraya yükseltmek için de düğmeye bastı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli kök aylığı 10 bin liraya çıkmış olacak. Düzenleme gerçekleşirse 10 bin liranın altında emekli aylığı alan 6,5 milyondan fazla emekli, zammını 10 bin lira üzerinden alacak.