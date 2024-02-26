Emeklinin bayram ikramiyesi Meclis’e geliyor!

26 Şubat 2024 10:08 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 10:23

Milyonlarca emeklinin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri TBMM gündemine geliyor. Emeklinin ikramiyesinin 3 bin lira olmasını sağlayacak maddeyi de içeren 8. Yargı Paketi bu hafta Meclis’te görüşülecek.

İKRAMİYE TBMM'YE GELİYOR

Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak olan Genel Kurul’da gündemin ilk sırasında 8. Yargı Paketi olacak.

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye ramazan ve kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.

YARGI ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

8. Yargı Paketi ayrıca yargılama süreçlerine yeni düzenlemeler getirecek. Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE SANAYİ DESTEĞİNİNİ SÜRESİ UZATILACAK

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.